FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE RECIBIÓ RECONOCIMIENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

Este 15 de diciembre en Punta Arenas, el Senador por la Región de Magallanes y Antártica Chilena Alejandro Kusanovic, hizo entrega de la medalla del Senado al Suboficial Mayor Roberto Araneda Torres, quién actualmente es el farero en servicio activo más antiguo de la Armada de Chile.

La entrega se realizó en la oficina territorial del Senador por la Región de Magallanes y Antártica Chilena, quién conoció parte de la trayectoria del Suboficial Mayor Roberto Araneda, la cual ha sido ampliamente difundida en medios de comunicaciones de la región austral.

En la ocasión el Suboficial Mayor intercambio distintas experiencias con el Senador de la República, relatando algunas de sus vivencias en faros aislados y en tareas de mantención de las ayudas a la navegación a lo largo y ancho de Chile, relatando con emoción lo que es ser "Farero del fin del mundo".

La Medalla del Senado fue entregada en un emotivo momento, en donde el servidor naval profundamente emocionado señaló "recibo este reconocimiento siendo consciente que representó a todos los fareros de Chile, en donde hemos contribuido a un servicio muchas veces silencioso que presta la Armada de Chile y el cual nos hace sentir profundamente orgullosos".

El Senador Alejandro Kusanovic comentó que "estamos muy felices de haber entregado este reconocimiento del Senado de Chile al Farero más antiguo de la Armada en servicio activo, es un inmenso honor pues detrás de todo esto hay un tremendo sacrificio en lugares remotos junto a su familia, en donde hay que trabajar con esfuerzo para mover todos los insumos que se requiere, es un orgullo para mí como Senador por Magallanes y la Antártica Chilena entregar esta medalla".

La medalla entregada cuenta con un relieve de la primera sesión del Congreso Nacional y en su reverso un escrito que señala "Reconocimiento al Suboficial Mayor Roberto Araneda Torres, farero más antiguo en servicio activo de la Armada de Chile. Protagonista de una historia escrita entre viento, mar y soledad. Punta Arenas, diciembre de 2025. República de Chile", acompañado del relieve del escudo patrio.

El Suboficial Mayor Roberto Araneda Torres cuenta con 33 años de servicio en la Armada de Chile, estando destinado en distintos faros entre ellos Faro Corona, Raper y Guafo, cumpliendo diferentes comisiones entre las que destaca la construcción del Faro Monumental Cabo de Hornos y cumpliendo labores como Subjefe del Centro Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas, desempeñándose en sus últimos días en servicio activo como Condestable de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

Su historia ha sido ampliamente difundida en diferentes medios de comunicación de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, recibiendo diferentes reconocimientos entre otros de las municipalidades de Cabo de Hornos y Punta Arenas, siendo una inspiración para las nuevas generaciones de "Fareros del fin del mundo", quienes mantienen una de las redes de ayudas a la navegación más densas de Chile, cumpliendo labores desde el sur del golfo de Penas hasta el Territorio Chileno Antártico.

