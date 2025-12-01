LA ARMADA DE CHILE BAUTIZARÁ COMO MAGALLANES AL PRIMER BUQUE MULTIPROPÓSITO QUE CONSTRUYE ASMAR EN TALCAHUANO

Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) reveló en el evento Redes organizado por la Asociación de Empresas del Biobío (ASEM Biobío) que el nombre del primer buque multipropósito del proyecto Escotillón IV que construye para la Armada de Chile será Magallanes.

El proyecto Escotillón IV es una iniciativa estratégica de la Armada de Chile que se enmarca en el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval (PNCCN), destinada a fortalecer sus capacidades navales con cuatro buques multipropósito, dos de los cuales se encuentran actualmente en construcción en Asmar Talcahuano.

Según el medio Sabes.cl, el jefe de subcontratos de Asmar Talcahuano, Pablo Herrmann Sivers, entregó en la actividad detalles de ese proyecto, cuya primera unidad logró a inicios de octubre un 92% de avance estructural, mientras se avanza con la construcción del segundo buque, que comenzó en agosto de 2025 con el corte de la primera plancha de acero.

“Estamos prontos a lanzar el primer buque al agua. El primer buque se va a llamar Magallanes. Y este buque debería irse durante el primer semestre del año 2026 al agua. Esperamos que a través de estos planes continuos de construcción se generen las instancias para financiar el tres y el cuatro”, afirmó el ejecutivo.

Capacidades multipropósito

La Armada de Chile y Asmar firmaron el 31 de agosto del 2022 el contrato de construcción de dos buques multipropósito por una suma de 409,9 millones de dólares y con un plazo de ejecución de 100 meses. La construcción de la primera unidad se inició simbólicamente el 27 de febrero del 2022. Tras su botadura, prevista inicialmente para fines de enero de 2026, comenzará su fase de construcción a flote, instalación de equipos. outfitting y pruebas de mar para su entrega en 2027.

Los buques podrán operar en todo el Pacífico y tendrán capacidades y estándares para navegar en aguas antárticas durante los meses de verano, efectuarán operaciones que incluyen apoyo logístico, misiones de búsqueda y rescate (SAR), movimiento y despliegue de tropas y material, y asistencia humanitaria y respuesta a desastres (HADR).

Las unidades, basadas en un diseño de Vard Marine, tendrán una eslora de 110 m, una manga de 21,8 m, un puntal de 13,8 m, un desplazamiento de 7.987 toneladas, propulsión diésel-eléctrica, potencia de propulsión de 11.200 kW y una potencia eléctrica de 6.000 kW. Alcanzarán una velocidad máxima de 17 nudos y económica de 12 nudos, una autonomía de 30 días, una distancia franqueable de 7.000 millas náuticas y tendrán una capacidad de operación de 187 días al año.

Los buques dispondrán en la proa de dos estaciones de armas remotas (RWS) con cañón de 20 mm y en la popa dos RWS con ametralladora de 12,7 x 99 mm. Su tripulación será 21 oficiales y 74 gente de mar y podrán transportar una fuerza integrada por un comandante, un staff de la Fuerza de Tarea Anfibia, un comandante de Batallón de Infantería de Marina (IM), 16 oficiales IM y 231 soldados IM.

Contarán con una lancha de desembarco de Asenav de 19,78 m de eslora, 5,6 m de manga, 1,1 m de calado y capacidad para 30 toneladas; cubierta para transporte de material rodado y de contenedores; y una enfermería para apoyo sanitario. y podrán operar helicópteros Airbus Cougar, Dauphin o Sikorsky Black Hawk, y vehiculos no tripulados de despegue y aterrizaje vertical (VTOL).

Fuente: infodefensa.com

