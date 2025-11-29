Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

CONSULTORA AMBIENTAL DE EINAS RELEVA LA IMPORTANCIA DE DIFUNDIR BIODIVERSIDAD EN 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

einas

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, la consultora ambiental de EINAS, Carla Aguilera, participó informando a la comunidad sobre el trabajo que la entidad realiza en materia de biodiversidad y estudios de línea base en la región.

Aguilera explicó que para la consultora “es un pilar importante hacer difusión a través del trabajo que hacemos, que la gente y la comunidad y los niños conozcan la biodiversidad de Magallanes a través de la información que nosotros levantamos en proceso de línea base de distintos componentes, por ejemplo flora y fauna, que son las que se relacionan más al stand que tenemos hoy día”.

Desde la perspectiva de EINAS, la presencia en este tipo de instancias busca acercar a la comunidad a los procesos científicos que sustentan los estudios ambientales, especialmente aquellos vinculados al desarrollo de nuevos proyectos.

En esa línea, Aguilera recalcó la importancia de reforzar la confianza pública en los informes técnicos de la consultora. “Es importante para nosotros validar el enfoque ecológico y científico que tiene cada una de las líneas bases que levantamos, porque muchas veces se duda del profesionalismo y prolijidad que tienen estos informes”, señaló, agregando que el objetivo es transmitir claridad tanto a la ciudadanía como a las empresas.

“Sin embargo, nosotros igual tratamos de darle claridad tanto a la comunidad como a las empresas que trabajan y confían en nosotros, que esta información se realice y se prospecta con la mayor profesionalidad posible”, afirmó.

La presencia de EINAS en la feria permitió compartir con estudiantes, familias y diversos asistentes, reforzando la relevancia de comprender el entorno natural de Magallanes y el rol de la investigación científica en la toma de decisiones ambientales.


Taller de gobernanza 1

TALLER DE GOBERNANZA BUSCA FORTALECER LA RED DE TRABAJO BINACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE TURBERAS DE LA PATAGONIA

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (8)
J

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

Imagen fondo elecciones
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

gascoeduca

GASCO EDUCA DESTACA AVANCES HACIA UN FUTURO ENERGÉTICO MÁS VERDE EN LA 3° FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

ministramop

MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS JESSICA LÓPEZ POSICIONA VICUÑA–YENDEGAIA Y EL PUERTO MULTIPROPÓSITO COMO PRIORIDADES, JUNTO A PPH Y CENTRO DE REHABILITACIÓN EN SU VISITA POR MAGALLANES

momguagaskids