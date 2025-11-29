CONSULTORA AMBIENTAL DE EINAS RELEVA LA IMPORTANCIA DE DIFUNDIR BIODIVERSIDAD EN 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, la consultora ambiental de EINAS, Carla Aguilera, participó informando a la comunidad sobre el trabajo que la entidad realiza en materia de biodiversidad y estudios de línea base en la región.

Aguilera explicó que para la consultora “es un pilar importante hacer difusión a través del trabajo que hacemos, que la gente y la comunidad y los niños conozcan la biodiversidad de Magallanes a través de la información que nosotros levantamos en proceso de línea base de distintos componentes, por ejemplo flora y fauna, que son las que se relacionan más al stand que tenemos hoy día”.

Desde la perspectiva de EINAS, la presencia en este tipo de instancias busca acercar a la comunidad a los procesos científicos que sustentan los estudios ambientales, especialmente aquellos vinculados al desarrollo de nuevos proyectos.

En esa línea, Aguilera recalcó la importancia de reforzar la confianza pública en los informes técnicos de la consultora. “Es importante para nosotros validar el enfoque ecológico y científico que tiene cada una de las líneas bases que levantamos, porque muchas veces se duda del profesionalismo y prolijidad que tienen estos informes”, señaló, agregando que el objetivo es transmitir claridad tanto a la ciudadanía como a las empresas.

“Sin embargo, nosotros igual tratamos de darle claridad tanto a la comunidad como a las empresas que trabajan y confían en nosotros, que esta información se realice y se prospecta con la mayor profesionalidad posible”, afirmó.

La presencia de EINAS en la feria permitió compartir con estudiantes, familias y diversos asistentes, reforzando la relevancia de comprender el entorno natural de Magallanes y el rol de la investigación científica en la toma de decisiones ambientales.

