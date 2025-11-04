MUNICIPIO RETIRÓ CERCA DE 100 KILOS DE DESECHOS DESDE LAGUNA DEL PARQUE MARÍA BEHETY

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao), realizó un operativo de limpieza en la laguna del Parque María Behety, con el objetivo de mejorar las condiciones del ecosistema y retirar los residuos acumulados en el agua y sus alrededores.

El alcalde Claudio Radonich destacó que este trabajo se enmarca en las acciones de conservación de los humedales urbanos de la comuna. "Estamos limpiando los desechos, pero quiero ser muy claro: este espacio ya no es un simple espejo de agua, es un humedal urbano declarado. Los elementos que uno puede ver en la superficie, aunque no sean estéticamente atractivos, forman parte del ecosistema y no pueden ser retirados, porque son esenciales para su equilibrio natural", explicó.

El jefe comunal añadió que el operativo se concentró únicamente en el retiro de residuos arrojados por terceros. "Estamos sacando todo lo que corresponde a basura que se ha tirado, incluso mascotas, neumáticos y otros objetos. Pero la vegetación del humedal no puede ser intervenida, ya que su presencia fue parte del estudio que respaldó la declaratoria. Este parque, junto con Tres Puentes y Pudeto, forman parte de los tres humedales urbanos protegidos en nuestra comuna", indicó Radonich.

Durante la jornada, el equipo municipal retiró cerca de 100 kilos de desechos, entre ellos algas en exceso, neumáticos, botellas plásticas, envoltorios de alimentos y restos orgánicos.

La profesional de la Dimao, Sofía Blanco, explicó que la limpieza se realizó "debido a la gran cantidad de residuos que había sobre la laguna. Estamos realizando una descontaminación para que la fauna que habita en este espacio pueda desenvolverse libremente y sin contaminación".

Blanco precisó que parte de los residuos proviene del viento que arrastra bolsas y envoltorios hacia la laguna. "Por eso hacemos un llamado a quienes visitan el parque a tener mayor cuidado con sus residuos, especialmente los de alimentos, y llevarlos de vuelta al retirarse del lugar", añadió.

Además, la profesional explicó que se retiraron las algas que pueden afectar la calidad del agua, sin intervenir la vegetación natural del humedal. "La vegetación hidrófila forma parte del ecosistema y cumple una función ecológica positiva, al servir de refugio y fuente de alimento para las aves, principalmente patos, que habitan en este sector", detalló.

La Municipalidad reiteró que este tipo de operativos busca preservar y mantener los humedales urbanos de Punta Arenas, promoviendo su cuidado y educación ambiental entre los visitantes.

