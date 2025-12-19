Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

PRESENTAN NUEVA EDICIÓN AMPLIADA DEL LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIA DE PROTAGONISTAS EN LA SOBERANÍA AUSTRAL"

​Segunda edición ampliada de la obra rescata memorias y testimonios de gente de mar desplegada en la crisis del Canal Beagle, investigación de Ernesto Paredes y Francisco Sánchez.

El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, recibe copia del libro de parte del coautor Ernesto Paredes

Este 18 de diciembre en el Club Naval de Valparaíso, se realizó la presentación de la segunda edición ampliada del libro  "1978 memorias con historias de protagonistas en la soberanía austral", obra del investigador Ernesto Paredes y el Historiador Francisco Sánchez, apoyada por la Corporación de Patrimonio Marítimo de Chile, . 

 

Con el prólogo del Presidente de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, Contraalmirante Abastecimiento en retiro Jorge Vidal Stuardo, la obra viene a ser parte de la historiografía reciente en torno a la crisis del Canal Beagle, la cual en la Región de Magallanes y Antártica Chilena se sintió de una manera distinta en relación al resto del país.

 

Contando con la presencia de parte del alto mando de la Armada de Chile, Ernesto Paredes, uno de los coautores de la obra, entregó de un ejemplar al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, quienes se conocieron en servicio activo el año 2000 a bordo de la Fragata "Almirante Condell", en aquella época desplegado en el ejercicio multinacional RIMPAC.

 

Para el coautor Ernesto Paredes este libro "...representa el fruto de un trabajo extenso y laborioso, en donde la amistad se fortalece, siendo una obra que es parte de nuestra historia como chileno, muchas veces desconocida pero no por eso olvidada, evidentemente pensando en los 50 años de la crisis del Beagle, en donde hay que pensar en una nueva edición".

 

La presentación de la obra contó con la intervención del Presidente de la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante en Retiro Juan Andrés de la Maza, y del Presidente de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, Contraalmirante Abastecimiento en retiro Jorge Vidal Stuardo, en donde se destacó el trabajo realizado por los coautores de la obra, el Suboficial en retiro Ernesto Paredes y el Historiador Francisco Sánchez.

 

El prólogo de esta nueva edición estuvo a cargo del Contraalmirante Abastecimiento en Retiro Jorge Vidal Stuardo, presidente de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, quién destaca que "cada uno y desde su propia vivencia personal, rememora aspectos cruciales de esos días de diciembre donde, alejados de la familia y sin posibilidad de comunicación con ellos, transformaron su entorno profesional en su segunda familia, donde acrecentaron la camaradería, para mantener alto la cohesión, el entusiasmo y la fortaleza para enfrentar duras condiciones climáticas y prepararse adecuadamente para el combate, que en aquellos momentos era inevitable", señala el Contraalmirante Vidal.

 

La obra viene a nutrir la historiografía en torno a la Crisis del Canal Beagle, la cual se desarrolló con especial intensidad en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, siendo recordada aún por diversas generaciones de magallánicos.



secreducconcursohistoria

SECREDUC ANUNCIA GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO "SERGIO LAUSIC GLASINOVIC"

