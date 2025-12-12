Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

SLEP MAGALLANES CONCLUYE MEJORAS EN COCINA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO POR MÁS DE 29 MILLONES DE PESOS

​Este trabajo de mantenimiento, altamente esperado por la comunidad educativa del INSUCO de Punta Arenas, se suma a los proyectos de emergencia que se desarrollan en la región y que ayudan a mejorar las condiciones educativas de miles de estudiantes magallánicos.

mejorasinsuco

​Renovada y con una mejor apariencia, este jueves se realizó la entrega oficial de la cocina del Instituto Superior de Comercio José Menéndez de Punta Arenas. La obra fue intervenida por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes como una de las diez de mantenimiento de emergencia en establecimientos de educación pública de la región.
Benjamín Agurto, subdirector (s) de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Magallanes, declaró: “esto está enmarcado en los 400 millones de pesos de los proyectos de emergencia que fuimos beneficiados por la Dirección de Educación Pública. Con esto pudimos entregar algo que era pedido por la comunidad educativa, en donde pudimos cambiar pisos, pudimos cambiar cielos y además pudimos arreglar el montacarga, con esto entregamos nuevamente una mejor infraestructura para poder tener una mejor educación y una educación de calidad”.

 
Por su parte, Katia Vallejos, profesional de mantenimiento del Servicio Local, explicó con mayor detalle las acciones que se desarrollaron en el establecimiento en el último tiempo, “Se realizó una intervención en la que es la cocina, consideró un presupuesto de alrededor de 29 millones de pesos, se cambió todo lo que es el revestimiento de piso por porcelanato antideslizante, también se cambió el cerámico de los muros, se intervino el baño de las manipuladoras, se cambiaron los artefactos, también las cerámicas y el cielo raso de todo lo que es cocina y baño. Además, se revisó la línea de gas junto con la reparación del montacargas que quedó funcionando”.

 
Las obras se desarrollaron durante aproximadamente un mes, por lo que el SLEP Magallanes trabajó junto a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) para elaborar una estrategia que permitiera entregar el servicio de alimentación sin utilizar la cocina, llegando a la decisión de entregar colaciones frías.

 
La directora regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Natacha Carrasco, valoró el trabajo: “nosotros valoramos mucho el esfuerzo colectivo que se hizo entre los dos servicios, rescatando toda la experties del equipo técnico de parte de Junaeb, del Programa de Alimentación Escolar, para lograr dar los resultados que vemos el día de hoy con la apertura de esta cocina, el montacargas, el reemplazo de las implementaciones del baño que va en una mejora directa de las condiciones laborales de nuestras manipuladoras y del servicio finalmente hacia nuestros estudiantes que son beneficiarios del servicio de alimentación”.

 
Respecto a estas mejoras, la directora del establecimiento, Ivonne Hermosilla comentó: “a nombre de nuestra comunidad estoy muy agradecida de que se haya generado este arreglo, especialmente por nuestros estudiantes, porque si bien es cierto fue un periodo de contingencia de un poco de sacrificio, el beneficio y el bienestar de la comunidad ahora es lo que valoramos”.

 
