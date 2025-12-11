11 de diciembre de 2025
JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT
Comunicado de prensa.
La Universidad de Magallanes informa a la comunidad que con fecha 11 de diciembre de 2025, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró admisible la querella interpuesta por nuestra institución a raíz del acto vandálico que afectó el mural en homenaje a Francisco Betancourt Bahamonde, ubicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
En su resolución, el Tribunal acoge a tramitación la querella y remite los antecedentes al Ministerio Público, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Código Procesal Penal, dando así inicio formal a la investigación penal correspondiente
Este paso reafirma el compromiso de la Universidad de Magallanes con la protección de los espacios de memoria, los derechos humanos y el respeto por la historia regional, especialmente tratándose de un homenaje a quien es el único detenido–desaparecido de Magallanes.
COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y EL SERVICIO MÉDICO LEGAL PERMITE RENOVAR LA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DE CUERPOS
El Gobierno Regional financió en su totalidad el proyecto por un costo total de $127.306.200.
