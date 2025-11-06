Punta Arenas,
6 de noviembre de 2025

EXPUSIERON ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO

​Profesionales del Minvu, Mop y Universidad de Magallanes, presentaron estrategias, investigaciones y normativa para impulsar la construcción sustentable y adecuar tecnologías en el escenario de cambio climático

construcción sustentable 4

Con una convocatoria transversal a profesionales, académicos/as, autoridades, ciudadanía, estudiantes y público en general, se llevó a cabo en octubre, la Segunda Jornada Regional de Construcción Sustentable y Cambio Climático, organizada por la Seremi Minvu y el Serviu Regional, en colaboración con integrantes de la Comisión Regional de Construcción Sustentable (CORECS).

Este año, la jornada tuvo como objetivo central, visibilizar las acciones, avances e investigaciones impulsadas por los distintos actores regionales del sector de la construcción, en cuanto a adaptaciones técnicas orientadas a disminuir el impacto antrópico sobre el medio ambiente y el comportamiento de las soluciones constructivas como pavimentos, en un escenario de condiciones extremas frente al cambio climático, además de los cambios técnicos en materia de reglamentación térmica para viviendas de  acuerdo a la actualización de la normativa vigente.

El Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia, valoró el aporte de los profesionales que trabajaron en la organización de la jornada y de quienes presentaron sus experiencias e investigaciones para aportar al desarrollo de la construcción sustentable en la Región.

“La diversidad de proyectos habitacionales y de infraestructura que llevamos adelante desde nuestro Ministerio, llegando a los rincones más apartados del territorio en base al mandato presidencial de descentralización, nos impone el cumplimiento de la normativa asociada y el análisis permanente del comportamiento de nuestras obras, por lo que valoramos el análisis que desarrollan nuestros propios profesionales así como de otras carteras como el Mop en este caso y la Universidad de Magallanes, que expusieron en esta jornada”, puntualizó.

Las exposiciones del seminario fueron: “Del ciclo hielo–deshielo a la lluvia persistente: nuevos desafíos para el hormigón en Magallanes”, desarrollada por Gabriel Ortiz Burgos, Ing. Civil, Magíster en Ingeniería de la Construcción, Encargado de Unidad de Ingeniería del Serviu Magallanes; “Implementación del Laboratorio de Frío y Durabilidad en Magallanes”, a cargo de Rodrigo Lorca Hussey, profesional de la Seremi de Obras Públicas; “Implementación de materiales reciclados en hormigones para pavimentos”,  presentada por Yasna Segura Sierpe, Ingeniera Constructor, Doctora en Ingeniería de la Construcción e investigadora del Departamento de Ingeniería en Construcción Universidad de Magallanes; y “Reglamentación y Estrategias para la Eficiencia Energética de Viviendas en Magallanes”, a cargo de María Constanza Iribarra Aros, Ingeniera en Construcción, Encargada Regional de la Calificación Energética de Viviendas del Serviu.

El expositor y encargado de la Unidad de Ingeniería del Serviu Magallanes, Gabriel Ortiz Burgos, señaló respecto a la temática presentada “En Magallanes estamos viendo un cambio climático silencioso pero profundo: menos nieve y más lluvia. Eso modifica la forma en que envejecen nuestras obras. Adaptar el diseño del hormigón y las soluciones de drenaje no es solo una cuestión técnica, es asegurar que la infraestructura que construimos hoy resista el clima que tendremos mañana”.

El profesional agregó que “el desafío ahora es construir con el conocimiento adquirido regionalmente, aprovechando la experiencia de una zona aislada que ha aprendido a diseñar, planificar y construir en uno de los entornos más extremos del país.”

Los hormigones, además, son materia de preocupación en cuanto a la gestión de residuos de demolición y construcción, tomando en cuenta infraestructura pública y pavimentos en constante renovación en Magallanes debido a que mucho de ellos ya superaron su vida útil. Lo anterior representa una oportunidad para avanzar en la creación de nuevos centros de acopio y gestión de materiales, fortalecimiento de la investigación e incentivos a la economía local.

En este ámbito, la Doctora en Ingeniería, Yasna Segura Sierpe, indicó “Es necesario mostrar a la comunidad que las condiciones climáticas son un punto importante al momento de construir y al momento, en el caso mío, de hacer una investigación, porque van de la mano. Lo importante del proyecto que yo presenté es sobre el financiamiento en específico, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que ayuda, por ejemplo, a hacer un prototipo real de lo que tenemos en laboratorio y pasarlo a la realidad, y después obviamente que eso mismo hay que difundirlo, entonces esta es la primera etapa de difusión de ese proyecto”.

Se entiende por construcción sustentable a la integración de criterios de sustentabilidad en todas las etapas y ciclos de vida de las edificaciones e infraestructura, considerando disminuir y mitigar el impacto sobre el medio ambiente, sin comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Entre sus componentes se cuentan la eficiencia energética, gestión adecuada del recurso hídrico, reducción de residuos y riesgos para las personas y ecosistemas y creación de condiciones adecuadas para la salud y confort de los/as usuarios/as.

Comisión Regional de Construcción Sustentable (CORECS)

La Comisión Regional de Construcción Sustentable (CORECS), está integrada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, quien lidera la mesa regional y las Secretarías Regionales Ministeriales de Obras Públicas, Desarrollo Social y Familia, Medio Ambiente, Energía y Economía, Fomento y Turismo.

Su funcionamiento hace posible generar sinergias y alianzas de cooperación, favoreciendo la transferencia de información y conocimiento, además de potenciar eventos que se enmarcan en las líneas de acción de los objetivos estratégicos de Educación y Gobernanza.


visita piloto altos 2

74% DE AVANCE DE OBRAS: FAMILIAS Y AUTORIDADES VISITARON VIVIENDA PILOTO DE PROYECTO “ALTOS DE CABO DE HORNOS”

