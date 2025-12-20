Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

20 de diciembre de 2025

DÍA CONTRA EL FEMICIDIO: SEREMI DE LA MUJER IMPULSA CONVERSATORIO SOBRE VIOLENCIA EXTREMA CONTRA LAS MUJERES EN MAGALLANES

19 de diciembre. ​

Conmemoración 19D 2

En el marco de la conmemoración del 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes, junto al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y el Circuito Intersectorial de Femicidios, realizó este jueves un conversatorio orientado a reflexionar sobre los avances y desafíos del Estado en el abordaje de las violencias que afectan a mujeres y niñas, así como identificar cómo seguir avanzando en políticas de prevención, atención y reparación,

Cabe recordar que el 19 de diciembre fue establecido como el Día Nacional contra el Femicidio en memoria de Javiera Neira Oportus, quien fue asesinada por su padre en 2005, cuando tenía seis años, en un contexto de violencia ejercida contra su madre.

“En Magallanes hemos consolidado un trabajo intersectorial constante para prevenir y abordar la violencia extrema contra las mujeres. Esta jornada nos permitió reforzar los vínculos con las organizaciones del territorio y seguir avanzando difusión y aplicación efectiva del nuevo marco legal que entrega la Ley Integral, con especial atención a las realidades locales. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo la respuesta oportuna y la articulación para llegar antes y con mejores herramientas”, aseguró la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando.

El conversatorio en Punta Arenas contó con la participación del Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic; Seremi de Seguridad Pública Carla Barrientos Hernández; directora regional del SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos; y representantes del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), de la sociedad civil y de organizaciones de mujeres, quienes compartieron reflexiones, y experiencias institucionales poniendo el foco en los desafíos pendientes en prevención, reparación y justicia frente a la violencia femicida.

“Desde SernamEG valoramos esta jornada como parte del trabajo permanente que desarrollamos para avanzar en la prevención del femicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta conmemoración nos permitió relevar las experiencias locales, compartir miradas con la sociedad civil, y reforzar la necesidad de un abordaje intersectorial, con especial atención a las alertas tempranas y al acompañamiento efectivo a las víctimas a través de nuestros programas de prevención, atención y reparación”, declaró la directora regional Pamela Leiva Burgos.

Cifras

Según el Informe CIF 2024, los femicidios consumados se han mantenido relativamente estables en los últimos años, registrándose 40 femicidios consumados y 283  femicidios frustrados hasta la fecha. Además, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 31,1% de las mujeres asesinadas en el país este año fueron víctimas de femicidio, concentrándose mayoritariamente en contextos de violencia intrafamiliar.

En cuanto a los espacios donde ocurren estos delitos, la mayoría se concentra en entornos cercanos a la vida cotidiana de las mujeres: 47,2% en el domicilio común, 23,6% en la vivienda de la víctima y 17,2% en la vía pública, siendo el hogar compartido el principal escenario de riesgo tanto en femicidios consumados como frustrados.

Respecto del acompañamiento institucional, en los casos de femicidio frustrado, el SernamEG logró contactar al 95,6% de las víctimas para ofrecer representación jurídica y atención psicosocial a través de centros especializados y residencias transitorias. De ellas, el 53,2% aceptó el apoyo, incluyendo la presentación de querella e inicio del proceso judicial. En el caso de los femicidios consumados, el servicio presentó querellas en el 85,7% de los casos.

En Magallanes en tanto, el Centro de Atención Especializada en Violencia de Género del SernamEG registra a la fecha 40 querellas presentadas, de las cuales 36 corresponden al año 2025. Además, los Centros de las Mujeres de Punta Arenas, Natales y Porvenir mantienen la representación jurídica en  15 querellas.


seremi de la mujer y seremi seguridad publica 2025

AUTORIDADES REFUERZAN LLAMADO A DENUNCIAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL CONTRA EL FEMICIDIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

Leer Más

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

Cogrid act 3
nuestrospodcast
CM 9

ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Conmemoración 19D 2

DÍA CONTRA EL FEMICIDIO: SEREMI DE LA MUJER IMPULSA CONVERSATORIO SOBRE VIOLENCIA EXTREMA CONTRA LAS MUJERES EN MAGALLANES

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, recibe copia del libro de parte del coautor Ernesto Paredes

PRESENTAN NUEVA EDICIÓN AMPLIADA DEL LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIA DE PROTAGONISTAS EN LA SOBERANÍA AUSTRAL"

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
fiscalizacioncarnicerias

AUTORIDADES REGIONALES REFUERZAN FISCALIZACIONES A CARNICERÍAS PARA PROMOVER FIESTAS DE FIN DE AÑO SEGURAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250