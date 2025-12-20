DÍA CONTRA EL FEMICIDIO: SEREMI DE LA MUJER IMPULSA CONVERSATORIO SOBRE VIOLENCIA EXTREMA CONTRA LAS MUJERES EN MAGALLANES

En el marco de la conmemoración del 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes, junto al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y el Circuito Intersectorial de Femicidios, realizó este jueves un conversatorio orientado a reflexionar sobre los avances y desafíos del Estado en el abordaje de las violencias que afectan a mujeres y niñas, así como identificar cómo seguir avanzando en políticas de prevención, atención y reparación,

Cabe recordar que el 19 de diciembre fue establecido como el Día Nacional contra el Femicidio en memoria de Javiera Neira Oportus, quien fue asesinada por su padre en 2005, cuando tenía seis años, en un contexto de violencia ejercida contra su madre.

“En Magallanes hemos consolidado un trabajo intersectorial constante para prevenir y abordar la violencia extrema contra las mujeres. Esta jornada nos permitió reforzar los vínculos con las organizaciones del territorio y seguir avanzando difusión y aplicación efectiva del nuevo marco legal que entrega la Ley Integral, con especial atención a las realidades locales. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo la respuesta oportuna y la articulación para llegar antes y con mejores herramientas”, aseguró la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando.

El conversatorio en Punta Arenas contó con la participación del Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic; Seremi de Seguridad Pública Carla Barrientos Hernández; directora regional del SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos; y representantes del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), de la sociedad civil y de organizaciones de mujeres, quienes compartieron reflexiones, y experiencias institucionales poniendo el foco en los desafíos pendientes en prevención, reparación y justicia frente a la violencia femicida.

“Desde SernamEG valoramos esta jornada como parte del trabajo permanente que desarrollamos para avanzar en la prevención del femicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta conmemoración nos permitió relevar las experiencias locales, compartir miradas con la sociedad civil, y reforzar la necesidad de un abordaje intersectorial, con especial atención a las alertas tempranas y al acompañamiento efectivo a las víctimas a través de nuestros programas de prevención, atención y reparación”, declaró la directora regional Pamela Leiva Burgos.

Cifras

Según el Informe CIF 2024, los femicidios consumados se han mantenido relativamente estables en los últimos años, registrándose 40 femicidios consumados y 283 femicidios frustrados hasta la fecha. Además, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 31,1% de las mujeres asesinadas en el país este año fueron víctimas de femicidio, concentrándose mayoritariamente en contextos de violencia intrafamiliar.

En cuanto a los espacios donde ocurren estos delitos, la mayoría se concentra en entornos cercanos a la vida cotidiana de las mujeres: 47,2% en el domicilio común, 23,6% en la vivienda de la víctima y 17,2% en la vía pública, siendo el hogar compartido el principal escenario de riesgo tanto en femicidios consumados como frustrados.

Respecto del acompañamiento institucional, en los casos de femicidio frustrado, el SernamEG logró contactar al 95,6% de las víctimas para ofrecer representación jurídica y atención psicosocial a través de centros especializados y residencias transitorias. De ellas, el 53,2% aceptó el apoyo, incluyendo la presentación de querella e inicio del proceso judicial. En el caso de los femicidios consumados, el servicio presentó querellas en el 85,7% de los casos.

En Magallanes en tanto, el Centro de Atención Especializada en Violencia de Género del SernamEG registra a la fecha 40 querellas presentadas, de las cuales 36 corresponden al año 2025. Además, los Centros de las Mujeres de Punta Arenas, Natales y Porvenir mantienen la representación jurídica en 15 querellas.



