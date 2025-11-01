PDI INVESTIGA FEMICIDIO OCURRIDO EN PUNTA ARENAS QUE COBRÓ LA VIDA DE UNA MUJER DOMINICANA

Durante la noche de este viernes, la Fiscalía solicitó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional hasta el Hospital Clínico de Magallanes, debido al ingreso de una mujer de nacionalidad dominicana, lesionada con arma cortante, quien, pese a los esfuerzos médicos falleció en el recinto. Fue identificada como Bezaida Lora Rodríguez, de 30 años.

En el mismo contexto, ingresó un hombre de la misma nacionalidad lesionado.

A raíz de lo anterior, detectives junto a peritos, en coordinación con el Ministerio Público, se encuentran desarrollando diversas diligencias investigativas por el delito de femicidio con arma cortante, con el fin de establecer las causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Un sujeto de nacionalidad dominicana de 36 años, que se encuentra en el Hospital Clínico, está detenido por Carabineros.

