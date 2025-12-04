CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) confirmó que iniciará acciones judiciales tras el grave accidente ocurrido esta madrugada en el Cecosf Fortaleciendo Vidas, donde un vehículo impactó la reja perimetral y posteriormente chocó la caseta del generador que abastece de energía al recinto. El hecho, registrado cerca de las 06:30 horas, dejó completamente inutilizada la infraestructura eléctrica del centro de salud.

​



Sobre la situación, Elena Blackwood, secretaria general de Cormupa, calificó lo ocurrido como "muy lamentable" y señaló que el conductor habría estado en estado de ebriedad. "Es una tremenda irresponsabilidad; nos deja fuera de servicio el recinto por lo menos por el día de hoy. Esperamos ya entrar en operaciones mañana y, de manera urgente, vamos a tener que buscar las reparaciones, por lo menos iniciales, de este incidente. Los daños son bastante significativos. Estamos considerando alrededor de más de 20 millones en daños entre generador, tableros y todo lo que ustedes pueden ver ahí".

​



Blackwood confirmó que la corporación seguirá todas las vías legales correspondientes. "Vamos a ver si podemos hacer efectivos los seguros que tenemos vigentes y todo lo que viene a continuación. Por supuesto que esto lo está viendo nuestro equipo jurídico para seguir todo lo que podamos respecto a los cobros y la recuperación de estos daños", recalcando que "vamos a demandar como corresponde, porque esto es una tremenda irresponsabilidad".

​



Víctor Fuentes, jefe subrogante del área de Salud de Cormupa, informó que Carabineros detuvo al conductor luego del accidente. Respecto al funcionamiento del recinto, explicó que el Cecosf se encuentra completamente sin energía, lo que impide el acceso a fichas, sistemas y equipos. "Las prestaciones fueron trasladadas al Cesfam Juan Damianovic. Allí se están entregando medicamentos, leche y todas las atenciones necesarias. El equipo está informando a los vecinos y organizando las agendas para mantener, al menos, los servicios básicos", detalló.

​



Fuentes advirtió que la reposición del servicio podría extenderse más allá del día. "Lo más probable es que también mañana el centro no pueda funcionar. Durante la tarde tendremos un análisis técnico más claro", señaló.

​



Por su parte, Marioly Troncoso, directora del Cesfam Dr. Juan Damianovic, confirmó que todo el personal clínico del Cecosf se trasladó a dicho Cesfam para asegurar la continuidad de las prestaciones. "Invitamos a los vecinos a realizar el retiro de medicamentos, de leche, el agendamiento de horas y cualquier consulta directamente en el Cesfam Damianovic. El daño afecta no solo al generador, sino también a la caseta, los tableros de transferencia, el cableado y la reja perimetral", detalló.

​



Desde la Cormupa reiteraron su llamado a la responsabilidad y lamentaron que hechos de este tipo afecten directamente a la comunidad, especialmente a los usuarios del sector sur de la ciudad que dependen del Cecosf Fortaleciendo Vidas. Finalmente, recordaron que continuarán informando a través de sus canales oficiales sobre el retorno de las atenciones al recinto afectado.