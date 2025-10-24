Punta Arenas,
24 de octubre de 2025

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ 205 SUBVENCIONES DURANTE ESTE AÑO

​Este jueves, organizaciones sociales recibieron los últimos 18 cheques del 2025, por un monto superior a los $12 millones.

Un total de $171.074.000 recibieron 205 organizaciones sociales de Punta Arenas durante el año 2025, gracias a la entrega de subvenciones municipales aprobadas de manera unánime por el Concejo Municipal. La iniciativa forma parte del programa anual de apoyo que impulsa la Municipalidad para fortalecer el trabajo comunitario y fomentar la participación social en distintos ámbitos, como el deporte, la cultura, el folclor y la labor vecinal.

"Seguimos manteniendo nuestro compromiso para que los grupos sociales de nuestra comunidad tengan su dinero, porque esto permite que miles de personas puedan desarrollar sus actividades culturales, sociales, artísticas, deportivas y de recreación, que es lo que genera comunidad. Así que muy contentos por este trabajo, que ha significado, pese a todos los recortes que ustedes han visto y que se han sentido, continuar con nuestro compromiso con nuestros vecinos, sin miramientos de ningún tipo, aumentando sustantivamente la cantidad de grupos beneficiados", señaló el alcalde Claudio Radonich.

 
El jefe comunal enfatizó que, al sumar las 205 organizaciones que recibieron subvenciones y a los más de 50 grupos beneficiados por los PAIC, se alcanza un total que supera los 300 millones de pesos, sin contar las subvenciones entregadas a bomberos y las jornadas.

 
Las organizaciones beneficiadas también valoraron este apoyo. Lucila García, presidenta de la Junta de Vecinos Los Sueños del Andino, expresó su alegría: "Esta subvención viene en apoyo para nuestra sede comunitaria, para implementar la cocina. Vamos a comprar loza o quizás un microondas, todas esas cositas que nos hacen falta", comentó.

 
Por su parte, Alejandra Villarroel, de la Agrupación de Danza Génesis, señaló que los fondos se utilizarán para cubrir los gastos operativos del campeonato Dance Challenge Magallanes. "Pedí una subvención porque organizo un certamen de danza, entonces solicitamos dinero para poder solventar los premios que son para la comunidad. Hace siete años que somos parte de un evento donde vienen academias de otras regiones, pero este año se nos ha hecho un poco difícil, así que pedimos apoyo para los premios, que son medallas", explicó.

 
Finalmente, la máxima autoridad comunal señaló que el municipio está realizando todos los esfuerzos por mantener y aumentar estos fondos, pese a las restricciones presupuestarias. "Estamos muy contentos por este trabajo y esperamos que el próximo año, pese a los recortes ya anunciados por el Gobierno, especialmente en el Fondo Común Municipal, que representa casi el 40% de nuestros ingresos, podamos seguir aumentando las subvenciones", concluyó Radonich.


MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ 205 SUBVENCIONES DURANTE ESTE AÑO

Leer Más

​Este jueves, organizaciones sociales recibieron los últimos 18 cheques del 2025, por un monto superior a los $12 millones.

​Este jueves, organizaciones sociales recibieron los últimos 18 cheques del 2025, por un monto superior a los $12 millones.

MATERIAL DIDÁCTICO POR MÁS DE $63 MILLONES BENEFICIA A NIÑAS Y NIÑOS DE LA JUNJI MAGALLANES

SD 2

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ 205 SUBVENCIONES DURANTE ESTE AÑO

CONVERSANDO CON CRISTINA: "SER MAYOR ES UNA DECISIÓN PARA VIVIR LA VIDA"

REALIZAN JORNADA: "LIDERAR CON CUIDADO Y CONFIANZA EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA"

