Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de diciembre de 2025

GENERANDO COMUNIDAD A TRAVÉS DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR SALUD MAGALLANES

Servicio de salud Magallanes informa.

proyectossalud

​​Más de 77 millones de pesos, adjudicó el Servicio de Salud Magallanes a distintos centros de salud de la región, a fin de implementar iniciativas presentadas desde la comunidad organizada junto a los establecimientos de APS, a los fondos concursables del Programa de Cuidados Comunitarios en la Atención Primaria de Salud (APS) 2025.


Los proyectos seleccionados, tendientes a contribuir a los cuidados de la salud de las personas y sus familias, en los ámbitos de promoción, prevención y rehabilitación, beneficiarán directamente a las comunidades usuarias de CECOSF Río Seco, Fortaleciendo Vidas y Sandra Vargas; a los CESFAM Dr. Thomas Fenton, Carlos Ibáñez, Dr. Juan Damianovic y 18 de Septiembre; a la Posta de Salud Rural PSR Cerro Castillo, Dorotea y Agua Fresca, y al Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams.

Para la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, el trabajo asociativo entre el sector salud, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad usuaria es fundamental, por lo que felicitó a los representantes de las 13 iniciativas seleccionadas, correspondientes a once establecimientos de la Red Asistencial, cuyo financiamiento total es de 77 millones 793 mil 488 pesos, con plazo de ejecución al 31 de diciembre del año en curso.

“Estos proyectos responden a fondos del Ministerio de Salud, que bajan a los Servicios y nosotros como coordinadores, convocamos a los establecimientos de salud más sus organizaciones sociales para que presenten proyectos, y en este proceso, nosotros los apoyamos en la elaboración y formulación, luego convocamos a un panel de evaluación, conformado por representantes de SEREMI de Salud, de las Corporaciones Municipales, de los gremios y de la Sociedad Civil, y en conjunto se evalúa y determina cuáles son los proyectos que recibirán financiamiento, que son los que hoy estamos conociendo”, indicó Edith Muñoz, referente de Participación Ciudadana del Servicio de Salud Magallanes.

El CECOSF de Río Seco fue el establecimiento con mayor número de iniciativas adjudicadas. “Nosotros nos adjudicamos tres proyectos que son exclusivos para nuestra comunidad, uno de ellos es “Paseos de Jane”, que es para validar nuestros activos comunitarios; el otro es “Un Viaje de Sanación”, que consiste en talleres de fitoterapia para la creación de cosméticos, cuidado personal y arbología, y el tercer proyecto que nos adjudicamos junto al CECOSF Sandra Vargas, es “Adolescentes Unidos”, que son actividades lúdicas para adolescentes de ambos establecimientos. Cada uno de estos proyectos es de 6 millones de pesos, y un cuarto proyecto que lo presentó la matrona de nuestro centro de salud en conjunto con las organizaciones comunitarias del CECOSF, pero este es comunal, con un costo de 18 millones de pesos y es “Mujer Actívate con el Climaterio”, señaló Katherine Levet, enfermera encargada de CECOSF Río Seco.

Destacando que los dineros traspasados son montos importantes para financiar el trabajo que realizan los equipos de atención primaria, Ximena Paredes, matrona y asesora del área salud de CORMUPA, agregó sobre el fondo concursable que, “se valoran ampliamente, debido a que favorecen nuestra gestión en la atención primaria, por ejemplo, se potencia con contratación de recurso humano como TENS o podóloga, también se aporta con insumos o equipos, en el caso de podología se compraron instrumental, también hay instancias de participación que nosotros no podríamos concretar y se han contratado productoras para el desarrollo de estas iniciativas”, acotó.

Además, Ximena Paredes expresó que, “estas iniciativas están basadas en el modelo de salud familiar comunitaria, porque promueven la participación, nacen de diagnósticos participativos, de las inquietudes que presenta la comunidad a sus establecimientos y así generan iniciativas innovadoras que abarcan todo el curso de vida, desde lactantes a adultos mayores, mujeres en etapa de climaterio, programas de salud mental y adolescentes”, comentó la asesora de CORMUPA.

Consignar que, el Programa de Cuidados Comunitarios en APS busca contribuir a la profundización del Modelo de Atención en Salud mediante el financiamiento de acciones, estrategias y actividades que, coordinadas y articuladas entre los equipos de salud, las organizaciones y las comunidades locales, fomenten la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de las personas y familias en su territorio.



tabsafondoconcursable

POSITIVO IMPACTO EN MAGALLANES GENERARÁ LAS 15 ORGANIZACIONES QUE GANARON CONCURSO DE PASAJES CONCURSABLES DE TABSA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Leer Más

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

FV 5
nuestrospodcast
Gerente general de Enap, Julio Friedmann, junto a representantes de las empresas firmantes

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
proyectossalud

GENERANDO COMUNIDAD A TRAVÉS DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR SALUD MAGALLANES

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremieducacion

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA RETORNO DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO ESTUDIANTIL Y NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
CL 3

MUNICIPIO REALIZÓ BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RESERVA DE HORAS ONLINE A UN MES DE SU PUESTA EN MARCHA