GENERANDO COMUNIDAD A TRAVÉS DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR SALUD MAGALLANES

​​Más de 77 millones de pesos, adjudicó el Servicio de Salud Magallanes a distintos centros de salud de la región, a fin de implementar iniciativas presentadas desde la comunidad organizada junto a los establecimientos de APS, a los fondos concursables del Programa de Cuidados Comunitarios en la Atención Primaria de Salud (APS) 2025.



Los proyectos seleccionados, tendientes a contribuir a los cuidados de la salud de las personas y sus familias, en los ámbitos de promoción, prevención y rehabilitación, beneficiarán directamente a las comunidades usuarias de CECOSF Río Seco, Fortaleciendo Vidas y Sandra Vargas; a los CESFAM Dr. Thomas Fenton, Carlos Ibáñez, Dr. Juan Damianovic y 18 de Septiembre; a la Posta de Salud Rural PSR Cerro Castillo, Dorotea y Agua Fresca, y al Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams.



Para la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, el trabajo asociativo entre el sector salud, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad usuaria es fundamental, por lo que felicitó a los representantes de las 13 iniciativas seleccionadas, correspondientes a once establecimientos de la Red Asistencial, cuyo financiamiento total es de 77 millones 793 mil 488 pesos, con plazo de ejecución al 31 de diciembre del año en curso.



“Estos proyectos responden a fondos del Ministerio de Salud, que bajan a los Servicios y nosotros como coordinadores, convocamos a los establecimientos de salud más sus organizaciones sociales para que presenten proyectos, y en este proceso, nosotros los apoyamos en la elaboración y formulación, luego convocamos a un panel de evaluación, conformado por representantes de SEREMI de Salud, de las Corporaciones Municipales, de los gremios y de la Sociedad Civil, y en conjunto se evalúa y determina cuáles son los proyectos que recibirán financiamiento, que son los que hoy estamos conociendo”, indicó Edith Muñoz, referente de Participación Ciudadana del Servicio de Salud Magallanes.



El CECOSF de Río Seco fue el establecimiento con mayor número de iniciativas adjudicadas. “Nosotros nos adjudicamos tres proyectos que son exclusivos para nuestra comunidad, uno de ellos es “Paseos de Jane”, que es para validar nuestros activos comunitarios; el otro es “Un Viaje de Sanación”, que consiste en talleres de fitoterapia para la creación de cosméticos, cuidado personal y arbología, y el tercer proyecto que nos adjudicamos junto al CECOSF Sandra Vargas, es “Adolescentes Unidos”, que son actividades lúdicas para adolescentes de ambos establecimientos. Cada uno de estos proyectos es de 6 millones de pesos, y un cuarto proyecto que lo presentó la matrona de nuestro centro de salud en conjunto con las organizaciones comunitarias del CECOSF, pero este es comunal, con un costo de 18 millones de pesos y es “Mujer Actívate con el Climaterio”, señaló Katherine Levet, enfermera encargada de CECOSF Río Seco.



Destacando que los dineros traspasados son montos importantes para financiar el trabajo que realizan los equipos de atención primaria, Ximena Paredes, matrona y asesora del área salud de CORMUPA, agregó sobre el fondo concursable que, “se valoran ampliamente, debido a que favorecen nuestra gestión en la atención primaria, por ejemplo, se potencia con contratación de recurso humano como TENS o podóloga, también se aporta con insumos o equipos, en el caso de podología se compraron instrumental, también hay instancias de participación que nosotros no podríamos concretar y se han contratado productoras para el desarrollo de estas iniciativas”, acotó.



Además, Ximena Paredes expresó que, “estas iniciativas están basadas en el modelo de salud familiar comunitaria, porque promueven la participación, nacen de diagnósticos participativos, de las inquietudes que presenta la comunidad a sus establecimientos y así generan iniciativas innovadoras que abarcan todo el curso de vida, desde lactantes a adultos mayores, mujeres en etapa de climaterio, programas de salud mental y adolescentes”, comentó la asesora de CORMUPA.



Consignar que, el Programa de Cuidados Comunitarios en APS busca contribuir a la profundización del Modelo de Atención en Salud mediante el financiamiento de acciones, estrategias y actividades que, coordinadas y articuladas entre los equipos de salud, las organizaciones y las comunidades locales, fomenten la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de las personas y familias en su territorio.









