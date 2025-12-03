SENAPRED PRESENTA A SUS NUEVAS ENCARGADAS PROVINCIALES EN ÚLTIMA ESPERANZA Y CABO DE HORNOS

​En el programa “Conexión PDI” de Polar Comunicaciones el director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades Careaga, repasó la visita que realizó en agosto el ministro del Interior a la región para revisar las capacidades estratégicas locales en prevención y respuesta ante emergencias. La instancia, encabezada por Senapred, reunió a autoridades como el delegado presidencial José Ruiz, el gobernador regional Jorge Flies, Carabineros, PDI, CONAF, el Cogrid preventivo y ONG vinculadas a la gestión de emergencias, quienes presentaron equipamiento, protocolos y la estrategia regional para el combate de incendios forestales de cara al periodo estival.

Uno de los hitos centrales de la conversación fue la instalación de dos nuevas encargadas provinciales de gestión del riesgo de desastres, una medida histórica para el servicio y para el país. En Cabo de Hornos —zona aislada que por primera vez cuenta con presencia directa del organismo— asumió la ingeniera en prevención de riesgos Catalina Epull Huaiquilaf, quien encabezará la oficina más austral de Senapred, ubicada en Puerto Williams. En la provincia de Última Esperanza, la encargada será Maura Saavedra. Ambas además asumirán el rol de secretarias ejecutivas de los Cogrid provinciales y llegan con la tarea de fortalecer el trabajo comunitario en sectores vulnerables y de alto riesgo.

Durante el diálogo, Andrades subrayó que la anticipación es la herramienta más poderosa para reducir desastres. Llamó a las comunidades a informarse, participar en capacitaciones locales y adoptar medidas de autocuidado frente a las condiciones propias del verano, como el aumento de incendios forestales y fenómenos climáticos extremos. “La mejor acción que podemos hacer es invertir tiempo y recursos en prevenir y mitigar los riesgos”, afirmó, destacando que el fortalecimiento territorial del servicio busca precisamente mejorar la preparación local y la respuesta coordinada en cada provincia de Magallanes.





