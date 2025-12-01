SERNAC INICIA FISCALIZACIÓN DE RECINTOS DE EVENTOS MASIVOS: SE EXTENDERÁ POR TODO EL PAÍS

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició una fiscalización nacional enfocada principalmente en recintos privados donde se realizan eventos masivos, tales como teatros, cines, centros de eventos para recitales, entre otros.

El principal objetivo es verificar que los proveedores cuenten con las condiciones mínimas que permitan un acceso seguro, inclusivo y equitativo a las y los consumidores, especialmente a quienes enfrentan barreras de movilidad, asegurando así el respeto al derecho a la no discriminación y el cumplimiento de la normativa vigente.

En este sentido, se fiscalizará aspectos como información relativa al jefe de local, que existan rampas antideslizantes de ingreso, puertas especiales de acceso universal, boleterías con altura inferior que permita accesibilidad para todas las personas, lugares destinados a sillas de ruedas, servicios higiénicos preferentes, estacionamiento para personas con discapacidad, entre otros.

El Director Regional de Sernac, Matías Salazar Barrera señaló "el SERNAC a nivel nacional está fiscalizando la accesibilidad de los centros de eventos y en Magallanes en particular dicha acción la estamos realizando en coordinación con SENADIS, promoviendo que la accesibilidad universal es un derecho esencial de las personas consumidoras y garantizar un acceso sin barreras permite que todos puedan disfrutar de los eventos en la región, fortaleciendo la inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos."

La Directora Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad -SENADIS-, indicó "estas iniciativas en conjunto con Sernac son una oportunidad para garantizar que las actividades que se realicen en este tipo de recintos masivos sean accesibles, inclusivas y respetuosas con todas las personas. Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de estos espacios de una manera equitativa, digna y segura. El trabajo colaborativo entre ambos servicios públicos, ratifica el compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Los derechos de las personas con discapacidad están garantizados por la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, por lo tanto, el desafío es trabajar por una "sociedad inclusiva", en donde todos tenemos alguna responsabilidad, en este contexto, los organizadores de eventos, empresas que brindan servicios en estos recintos y diferentes entes que participan de alguna forma en la organización de estas actividades deben cumplir la normativa, pero principalmente deben ser conscientes que aportar a la accesibilidad universal desde su rol contribuye a una finalidad mayor: una sociedad justa y respetuosa".

La fiscalización se realizará entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre y contempla todas las regiones del país, abarcando un total de 28 recintos.

La Ley del Consumidor (LPC) es clara en este aspecto, ya que señala que toda persona consumidora tiene derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan Nacional de Fiscalización que se encuentra ejecutando SERNAC durante este año en distintas materias, para ir en directo beneficio de las y los consumidores.

Es importante señalar que cualquier persona consumidora puede ingresar su reclamo a través de las vías disponibles para ello: en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país.

