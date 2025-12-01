DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026 Y ESCENARIO PRESIDENCIAL PARA SEGUNDA VUELTA: “ESTAMOS EN PLENA CAMPAÑA Y NOS DA MÁS GANAS DE TRABAJAR”

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes, Javiera Morales Alvarado, entregó detalles sobre la aprobación de la Ley de Presupuestos 2026 y el actual escenario político de cara a la segunda vuelta presidencial.

Respecto al trámite presupuestario, señaló que “logramos aprobar y me alegro por el bien de nuestro país por el gasto social, por el bien de nuestro país, de sus programas sociales”. Morales explicó que en esta ocasión “la razón fue lo que primó, muy empujado también porque ya había terminado el periodo electoral”, destacando que ese clima permitió avanzar en acuerdos relevantes.

La parlamentaria también cuestionó el actuar de sectores de derecha durante la discusión presupuestaria, afirmando que “José Antonio Kast le debe una explicación a los magallánicos y también los partidos que respaldan esa candidatura, la derecha votó en contra para que el GORE pueda colaborar con la EPA para el desarrollo de la industria del H2V en la región”. Añadió que “siguen incubando el miedo y el terror que esos recortes signifiquen recortes para temas sociales”, luego de que se instalara el debate sobre un supuesto ajuste de 6 mil millones de dolares.

En el marco de la segunda vuelta presidencial, Morales confirmó que “la candidata nos solicitó al gobernador Jorge Flies y a mí a tomar un rol comunicacional importante en esta segunda vuelta”, valorando la amplitud política que representa Jeanette Jara. “La candidata Jeanette Jara es militante desde muy joven del PC, pero hoy día es representante de un amplio espectro de partidos políticos que representan el progresismo de los últimos años en este país”, comentó.

Frente a las críticas difundidas en redes y campañas adversas, Morales aseguró que “en todo el programa de gobierno no va a encontrar ninguna medida que lleve a nuestro país a convertirse a Corea del Norte o Venezuela, es una caricatura”. Además, afirmó que los resultados de las encuestas no desmotivan al sector: “cuando vemos que las encuestas están dando por ganador a JAK, nos dan más ganas de trabajar”.

