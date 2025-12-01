Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de diciembre de 2025

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026 Y ESCENARIO PRESIDENCIAL PARA SEGUNDA VUELTA: “ESTAMOS EN PLENA CAMPAÑA Y NOS DA MÁS GANAS DE TRABAJAR”

Buenos días región.

jmorales

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes, Javiera Morales Alvarado, entregó detalles sobre la aprobación de la Ley de Presupuestos 2026 y el actual escenario político de cara a la segunda vuelta presidencial.

Respecto al trámite presupuestario, señaló que “logramos aprobar y me alegro por el bien de nuestro país por el gasto social, por el bien de nuestro país, de sus programas sociales”. Morales explicó que en esta ocasión “la razón fue lo que primó, muy empujado también porque ya había terminado el periodo electoral”, destacando que ese clima permitió avanzar en acuerdos relevantes.

La parlamentaria también cuestionó el actuar de sectores de derecha durante la discusión presupuestaria, afirmando que “José Antonio Kast le debe una explicación a los magallánicos y también los partidos que respaldan esa candidatura, la derecha votó en contra para que el GORE pueda colaborar con la EPA para el desarrollo de la industria del H2V en la región”. Añadió que “siguen incubando el miedo y el terror que esos recortes signifiquen recortes para temas sociales”, luego de que se instalara el debate sobre un supuesto ajuste de 6 mil millones de dolares.

En el marco de la segunda vuelta presidencial, Morales confirmó que “la candidata nos solicitó al gobernador Jorge Flies y a mí a tomar un rol comunicacional importante en esta segunda vuelta”, valorando la amplitud política que representa Jeanette Jara. “La candidata Jeanette Jara es militante desde muy joven del PC, pero hoy día es representante de un amplio espectro de partidos políticos que representan el progresismo de los últimos años en este país”, comentó.

Frente a las críticas difundidas en redes y campañas adversas, Morales aseguró que “en todo el programa de gobierno no va a encontrar ninguna medida que lleve a nuestro país a convertirse a Corea del Norte o Venezuela, es una caricatura”. Además, afirmó que los resultados de las encuestas no desmotivan al sector: “cuando vemos que las encuestas están dando por ganador a JAK, nos dan más ganas de trabajar”.


eligevivirsano

VALESKA NARANJO DAWSON DESTACA INICIATIVAS REGIONALES DE ELIGE VIVIR SANO Y REAFIRMA COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PACTO DE MAGALLANES: GOBERNADOR FLIES ELEVA AL EJECUTIVO SOLICITUD PARA CALIFICAR AL HIDRÓGENO VERDE DE “INDUSTRIA ESTRATÉGICA”

Leer Más

​En esta oportunidad, destacó la integración de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), además de la posibilidad de considerar al hidrógeno verde como una “industria estratégica” para Chile.

​En esta oportunidad, destacó la integración de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), además de la posibilidad de considerar al hidrógeno verde como una “industria estratégica” para Chile.

pactodemagallanes
nuestrospodcast
estacionpolar

PERSONAL CUMPLE LA MISIÓN Y RESTAURA LAS OPERACIONES DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
estacionpolar

PERSONAL CUMPLE LA MISIÓN Y RESTAURA LAS OPERACIONES DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Cristián Salgado

CUANDO LA PIRATERÍA SE CONVIERTE EN UNA AMENAZA DE CIBERSEGURIDAD

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Contraloria octubre 2025

ALEJANDRO AVENDAÑO GALLARDO: “A 40 DÍAS DE SOLICITAR UN PRONUNCIAMIENTO A CONTRALORÍA REGIONAL SOBRE LAS ALZAS DE TARIFAS ELÉCTRICA EN LA REGIÓN, AUN NO HAY RESPUESTA DE AVANCE”