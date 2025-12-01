Punta Arenas,
1 de diciembre de 2025

PARROQUIA DE FÁTIMA ACOMPAÑA A JÓVENES MAGALLÁNICOS EN VÍSPERA DEL INICIO DE LA PAES 2025 CON TRADICIONAL BENDICIÓN DE LÁPICES

Buenos días región.

parrocofatima

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, padre Bernardo Astudillo, entregó detalles sobre la tradicional misa de bendición de los lápices realizada este domingo, instancia que busca acompañar espiritualmente a las y los jóvenes que hoy inician la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, correspondiente al proceso de Admisión 2026.

Durante la conversación, el sacerdote destacó que la invitación estuvo dirigida especialmente a quienes rendirán la prueba de ingreso a la universidad y que los jóvenes asistieron con los lápices que utilizarán en los exámenes, con el propósito de que fueran bendecidos antes del inicio de la jornada. Además, señaló que la parroquia dispuso de lápices para quienes lo necesitaran, reforzando el sentido de acompañamiento comunitario previo a días marcados por el repaso y la concentración.

Este lunes se iniciará oficialmente el proceso con la prueba de Competencia Matemática 2, programada para las 15 horas. Entre las 12 y 13 horas está contemplado el reconocimiento de salas, instancia opcional pensada para disminuir la ansiedad de los postulantes. En Magallanes, el calendario continuará este martes 2 de diciembre con las pruebas de Competencia Lectora, a las 9 horas, y Ciencias, a las 15 horas. Finalmente, el miércoles 3 se rendirán Competencia Matemática 1, a las 9 horas, y la prueba de Historia y Ciencias Sociales, a las 15 horas.

La Parroquia Nuestra Señora de Fátima reiteró su mensaje de respaldo a las y los estudiantes, invitándolos a vivir este proceso con tranquilidad y confianza en el trabajo realizado.


GALA DEL BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL DESLUMBRÓ AL PÚBLICO EN EL TEATRO JOSÉ BOHR

PACTO DE MAGALLANES: GOBERNADOR FLIES ELEVA AL EJECUTIVO SOLICITUD PARA CALIFICAR AL HIDRÓGENO VERDE DE “INDUSTRIA ESTRATÉGICA”

​En esta oportunidad, destacó la integración de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), además de la posibilidad de considerar al hidrógeno verde como una “industria estratégica” para Chile.

​En esta oportunidad, destacó la integración de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), además de la posibilidad de considerar al hidrógeno verde como una "industria estratégica" para Chile.

pactodemagallanes
asmarmagallanestalcahuano

LA ARMADA DE CHILE BAUTIZARÁ COMO MAGALLANES AL PRIMER BUQUE MULTIPROPÓSITO QUE CONSTRUYE ASMAR EN TALCAHUANO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

jmorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026 Y ESCENARIO PRESIDENCIAL PARA SEGUNDA VUELTA: “ESTAMOS EN PLENA CAMPAÑA Y NOS DA MÁS GANAS DE TRABAJAR”

6671606

EL ÍNDICE DE VENTAS DE ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS AUMENTÓ 10,4% INTERANUALMENTE EN OCTUBRE DE 2025

FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR BIANCHI PROPONE "LEY MAYOL" PARA REGULAR ENCUESTAS ELECTORALES PARA EVITAR MANIPULACIÓN DE VOTANTES INDECISOS