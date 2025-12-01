PARROQUIA DE FÁTIMA ACOMPAÑA A JÓVENES MAGALLÁNICOS EN VÍSPERA DEL INICIO DE LA PAES 2025 CON TRADICIONAL BENDICIÓN DE LÁPICES

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, padre Bernardo Astudillo, entregó detalles sobre la tradicional misa de bendición de los lápices realizada este domingo, instancia que busca acompañar espiritualmente a las y los jóvenes que hoy inician la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, correspondiente al proceso de Admisión 2026.

Durante la conversación, el sacerdote destacó que la invitación estuvo dirigida especialmente a quienes rendirán la prueba de ingreso a la universidad y que los jóvenes asistieron con los lápices que utilizarán en los exámenes, con el propósito de que fueran bendecidos antes del inicio de la jornada. Además, señaló que la parroquia dispuso de lápices para quienes lo necesitaran, reforzando el sentido de acompañamiento comunitario previo a días marcados por el repaso y la concentración.

Este lunes se iniciará oficialmente el proceso con la prueba de Competencia Matemática 2, programada para las 15 horas. Entre las 12 y 13 horas está contemplado el reconocimiento de salas, instancia opcional pensada para disminuir la ansiedad de los postulantes. En Magallanes, el calendario continuará este martes 2 de diciembre con las pruebas de Competencia Lectora, a las 9 horas, y Ciencias, a las 15 horas. Finalmente, el miércoles 3 se rendirán Competencia Matemática 1, a las 9 horas, y la prueba de Historia y Ciencias Sociales, a las 15 horas.

La Parroquia Nuestra Señora de Fátima reiteró su mensaje de respaldo a las y los estudiantes, invitándolos a vivir este proceso con tranquilidad y confianza en el trabajo realizado.



