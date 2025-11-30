Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

30 de noviembre de 2025

ÉPICO REGRESO A MAGALLANES DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

Elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ofreció magistrales conciertos en Laguna Blanca, Puerto Natales y Punta Arenas. ​

IMG_7056

Tras siete largos años de ausencia, la Orquesta de Cámara de Chile (OCCh), elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, marcó un exitoso regreso a la Región de Magallanes, con una intensa y emotiva gira de cuatro días.

Bajo la magistral batuta de su director titular, Emmanuel Siffert, los 33 músicos y músicas ofrecieron una serie de presentaciones y actividades formativas que dejaron una huella imborrable en el extremo sur de Chile. “Ha sido una linda experiencia con el público, que aprobó el variado repertorio presentamos. He sentido una excelente recepción, sobre todo en Natales, un público muy cálido; al igual que los estudiantes que estuvieron en el Concierto Educativo, escucharon atentos”, apuntó el conductor suizo de la OCCh.

Respecto de los talleres realizados, Siffert confesó sorpresa “de ver tantos niñas y niños aprendiendo música en lugares tan alejados, da cuenta de un excelente trabajo educativo, lo cual es muy importante para el desarrollo integral de las personas”. En cuanto al paisaje, la batuta del elenco estatal manifiestó admiración, “es una cosa extraordinaria, me siento privilegiado -como extranjero- poder realizar  mi trabajo, con una orquesta que se traslada por todo el país, la naturaleza de Magallanes es impresionante”.

Esta esperada vuelta a la región (la última fue en 2018) comenzó con un hito geográfico y cultural: Una experiencia inédita en Villa Tehuelches, en la comuna de Laguna Blanca, llevando la alta cultura musical a un rincón poco acostumbrado a este tipo de espectáculos.

El recorrido continuó su ascenso emocional en las ciudades principales, donde Puerto Natales fue testigo de una conmovedora presentación, mientras que el cierre en Punta Arenas fue una fantástica interpretación, haciendo vibrar a la capital regional con la pasión y el virtuosismo del elenco, durante la tarde del reciente viernes.

La gira reafirmó el compromiso de la OCCh con la formación artística regional. Se realizaron diversos talleres destinados a jóvenes intérpretes de Punta Arenas y Puerto Natales, ofreciendo una invaluable oportunidad de interacción entre jóvenes músicos y profesionales. Adicionalmente, se realizó un concierto pedagógico en la capital regional.

Por su parte, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes, Luis Navarro señaló que “expresamos nuestra profunda satisfacción por la exitosa gira de la Orquesta de Cámara de Chile en la región. Llevamos la excelencia de la música clásica y contemporánea a los habitantes de Punta Arenas, Puerto Natales y Villa Tehuelche, demostrando en terreno la vitalidad de nuestro patrimonio artístico. Este despliegue masivo y gratuito subraya la importancia irrenunciable de la inversión pública, que nos permite garantizar el derecho ciudadano a que chilenos y chilenas de todos los territorios puedan disfrutar y acceder a los bienes artísticos y culturales del país".

Los cuatro intensos días de desplazamientos y conciertos consolidaron esta gira como un gran éxito y un poderoso reencuentro cultural, asegurando que el eco de la Orquesta de Cámara de Chile resonará en la Patagonia por mucho tiempo.


caphumanonema

NEMA TRABAJARÁ CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MAGALLANES PARA FORTALECER CAPITAL HUMANO PARA LA INDUSTRIA DE HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

Leer Más

El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


PAES CP previo
nuestrospodcast
IMG_7056

ÉPICO REGRESO A MAGALLANES DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PAES CP previo

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tabsa

TABSA DESTACA SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-11-28 at 17

ESQUILADORES CHILENOS DESTACAN EN TEST MATCH INTERNACIONAL Y COMPARTEN SU EXPERIENCIA EN POLAR COMUNICACIONES