ÉPICO REGRESO A MAGALLANES DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

Tras siete largos años de ausencia, la Orquesta de Cámara de Chile (OCCh), elenco estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, marcó un exitoso regreso a la Región de Magallanes, con una intensa y emotiva gira de cuatro días.

Bajo la magistral batuta de su director titular, Emmanuel Siffert, los 33 músicos y músicas ofrecieron una serie de presentaciones y actividades formativas que dejaron una huella imborrable en el extremo sur de Chile. “Ha sido una linda experiencia con el público, que aprobó el variado repertorio presentamos. He sentido una excelente recepción, sobre todo en Natales, un público muy cálido; al igual que los estudiantes que estuvieron en el Concierto Educativo, escucharon atentos”, apuntó el conductor suizo de la OCCh.

Respecto de los talleres realizados, Siffert confesó sorpresa “de ver tantos niñas y niños aprendiendo música en lugares tan alejados, da cuenta de un excelente trabajo educativo, lo cual es muy importante para el desarrollo integral de las personas”. En cuanto al paisaje, la batuta del elenco estatal manifiestó admiración, “es una cosa extraordinaria, me siento privilegiado -como extranjero- poder realizar mi trabajo, con una orquesta que se traslada por todo el país, la naturaleza de Magallanes es impresionante”.

Esta esperada vuelta a la región (la última fue en 2018) comenzó con un hito geográfico y cultural: Una experiencia inédita en Villa Tehuelches, en la comuna de Laguna Blanca, llevando la alta cultura musical a un rincón poco acostumbrado a este tipo de espectáculos.

El recorrido continuó su ascenso emocional en las ciudades principales, donde Puerto Natales fue testigo de una conmovedora presentación, mientras que el cierre en Punta Arenas fue una fantástica interpretación, haciendo vibrar a la capital regional con la pasión y el virtuosismo del elenco, durante la tarde del reciente viernes.

La gira reafirmó el compromiso de la OCCh con la formación artística regional. Se realizaron diversos talleres destinados a jóvenes intérpretes de Punta Arenas y Puerto Natales, ofreciendo una invaluable oportunidad de interacción entre jóvenes músicos y profesionales. Adicionalmente, se realizó un concierto pedagógico en la capital regional.

Por su parte, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes, Luis Navarro señaló que “expresamos nuestra profunda satisfacción por la exitosa gira de la Orquesta de Cámara de Chile en la región. Llevamos la excelencia de la música clásica y contemporánea a los habitantes de Punta Arenas, Puerto Natales y Villa Tehuelche, demostrando en terreno la vitalidad de nuestro patrimonio artístico. Este despliegue masivo y gratuito subraya la importancia irrenunciable de la inversión pública, que nos permite garantizar el derecho ciudadano a que chilenos y chilenas de todos los territorios puedan disfrutar y acceder a los bienes artísticos y culturales del país".

Los cuatro intensos días de desplazamientos y conciertos consolidaron esta gira como un gran éxito y un poderoso reencuentro cultural, asegurando que el eco de la Orquesta de Cámara de Chile resonará en la Patagonia por mucho tiempo.



