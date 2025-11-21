Punta Arenas,
21 de noviembre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES PONE A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD SU NUEVO PORTAL DE PACIENTES

​El propósito de este Portal es acercar los servicios clínicos y administrativos a la comunidad usuaria, entregando un acceso rápido, seguro y transparente a la información sanitaria.

​El Hospital Clínico Magallanes informa a la comunidad que ya se encuentra disponible el nuevo Portal de Pacientes, accesible en la dirección web https://portalpaciente.dssm.cl La plataforma fue desarrollada por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) del Servicio de Salud Magallanes, en coordinación con el Hospital Clínico, en el marco del proceso de transformación digital en salud impulsado por la red asistencial.

 
El propósito de este Portal es acercar los servicios clínicos y administrativos a la comunidad usuaria, entregando un acceso rápido, seguro y transparente a la información sanitaria. A través de un ingreso validado con Clave Única, las personas pueden acceder sin necesidad de nuevas credenciales, resguardando la confidencialidad de sus datos.

 
El director del Hospital Clínico Magallanes, Ricardo Contreras Faúndez, destacó que “este portal es una herramienta digital pensada para todas las personas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Desde ahora usted puede acceder a información de su atención de salud de manera rápida, segura y desde cualquier lugar”. Agregó que en este espacio las personas encontrarán opciones para actualizar sus datos de contacto, lo que permite al establecimiento comunicarse de forma oportuna con cada usuario; revisar sus citas médicas, consultar fechas y descargar comprobantes; acceder a imágenes diagnósticas y resultados de exámenes de laboratorio; así como consultar resultados de PCR e información actualizada de la institución.

 
Contreras explicó además que para ingresar al Portal se requiere contar con Clave Única, herramienta de autenticación del Estado. “Si aún no la tiene, se encuentra un enlace directo para solicitarla. Recuerde que toda la información disponible en este sitio está protegida y regulada por las leyes que garantizan los Derechos y Deberes de las Personas en Salud, y por las normas de Protección de la Vida Privada”, subrayó. Asimismo, relevó que el Portal de Pacientes es desarrollado por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección del Servicio de Salud Magallanes. “Seguimos trabajando para entregar una atención en salud más cercana, moderna y accesible”, concluyó.

 
Entre sus funcionalidades principales, el Portal permite la actualización de datos de contactabilidad, fortaleciendo la comunicación directa con las y los usuarios; la visualización de citas médicas con opción de descargar comprobantes; y el acceso al Portal de Imágenes, que facilita la visualización y descarga de estudios radiológicos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Asimismo, permite consultar órdenes de laboratorio y resultados de exámenes en cuanto se encuentran disponibles, descargar resultados de PCR —tanto históricos como recientes— y revisar información institucional del Hospital Clínico Magallanes, como noticias, avisos, orientaciones y servicios.

 
Como parte de su desarrollo, desde este mes el Portal de Pacientes incorpora además una nueva funcionalidad que habilita el acceso a antecedentes clínicos y administrativos de niñas y niños menores de 14 años, de acuerdo con la normativa vigente. Dado que los menores de esa edad no cuentan con Clave Única propia, es el adulto responsable quien ingresa con su clave personal al Portal y selecciona a su hijo o hija desde el menú de cargas, pudiendo consultar citas, resultados, exámenes e imágenes asociados. En el caso de adolescentes mayores de 14 años, éstos pueden gestionar directamente su acceso, pues ya están habilitados para obtener y utilizar su propia Clave Única.

 
El acceso al Portal de Pacientes se puede realizar desde cualquier computador de escritorio, notebook, tablet o teléfono inteligente, siempre que cuente con conexión a internet, lo que permite a las personas consultar su información de salud de forma cómoda y segura desde el lugar donde se encuentren.

 
Este modelo de uso permite un acceso seguro y controlado a la información de niños, niñas y adolescentes, facilita el cambio entre el perfil del adulto responsable y el del menor, y mejora especialmente la experiencia de quienes viven en zonas alejadas, al evitar desplazamientos innecesarios solo para conocer resultados o retirar documentos.

 
El Portal de Pacientes está orientado a toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, beneficiando en particular a habitantes de sectores rurales y aislados, como Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos y áreas periurbanas de Punta Arenas. Al facilitar la consulta remota de información clínica y administrativa, contribuye a reducir barreras geográficas, disminuir tiempos de espera y optimizar los traslados, avanzando hacia una atención más inclusiva, equitativa y centrada en las personas.

 
Con este lanzamiento, el Hospital Clínico Magallanes y el Servicio de Salud Magallanes reafirman su compromiso con la modernización del sistema público y la humanización de la atención, poniendo la tecnología al servicio de las personas y sus familias a través del Portal de Pacientes: https://portalpaciente.dssm.cl.


FINALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA QUE CONECTARÁ VICUÑA CON LA BAHÍA YENDEGAIA

Noticias
Relacionadas
REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

DISEÑO DIGITAL Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: INACAP DETALLA HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DE SUS ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE ADMISIÓN 2026

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE QUE COMISIÓN DE ECONOMÍA PONGA EN TABLA PROYECTO QUE LIMITA LLAMADAS COMERCIALES ABUSIVAS