CONCIERTO DEL CORO Y LA ORQUESTA LATINOAMERICANA CAUTIVÓ AL TEATRO MUNICIPAL

Una velada vibrante se vivió esta tarde en el Teatro Municipal José Bohr con la presentación conjunta del Coro del Teatro Municipal y la Orquesta Latinoamericana, que una vez más colmaron el recinto en una gala marcada por la emoción, el virtuosismo y el fuerte vínculo con la identidad cultural nacional. El público respondió con ovaciones prolongadas y una energía que acompañó cada interpretación, consolidando a ambos elencos como parte esencial de la vida artística local.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo sostenido detrás del espectáculo y el crecimiento que han tenido los cuerpos estables del municipio. "Ellos trabajan juntos hace varios semestres y eso se nota. Ver al público tan efusivo y tan motivado nos llena de orgullo. Aquí hay ensayos permanentes, grandes directores y un compromiso enorme de sus integrantes. El resultado ha sido magnífico", señaló tras la función. El edil también valoró la reciente gira del Coro a Ushuaia, donde fueron reconocidos por su desempeño artístico.





La armonía entre voces e instrumentos fue uno de los puntos más celebrados de la noche, con un repertorio centrado en obras nacionales que transportó al público por distintos paisajes musicales del país. La identidad de los elencos se mostró desde la técnica hasta la convicción interpretativa, consolidando un proyecto que crece con fuerza cada año.





La programación cultural continuará con funciones gratuitas durante diciembre. Este viernes 29 de noviembre, a las 19:00 horas, se presentará el Ballet Folklórico Municipal en el Teatro Municipal con una gala inspirada en ritmos tradicionales de norte a sur. El sábado 30, también a las 19:00 horas y en el mismo recinto, será el turno del Coro Voces Blancas con su concierto navideño, protagonizado por niñas, niños y jóvenes. Para ambas funciones, las invitaciones pueden retirarse en boletería del Teatro Municipal de 15:00 a 19:00 horas o hasta agotar stock.





Tras este fin de semana, la Cartelera Cultural 2025 continuará con espectáculos familiares al aire libre, presentaciones musicales y actividades navideñas que marcarán el cierre de un año especialmente activo para la cultura local, con énfasis en el acceso gratuito, el fortalecimiento de talentos artísticos de la comuna y la generación de espacios de encuentro para vecinos y vecinas en torno al arte.

