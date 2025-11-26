ORQUESTA DE CÁMARA CAUTIVA A ESTUDIANTES CON CONCIERTO DIDÁCTICO

​Lejos de la solemnidad esperada, la Orquesta de Cámara de Chile (OCCh) irrumpió en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas con una lección musical en vivo, marcando el inicio de su gira por la región de Magallanes.



Destinado a las y los estudiantes del establecimiento anfitrión y del colegio Francés de Punta Arenas, este concierto didáctico logró, gracias a la guía del director Emmanuel Siffert, derribar mitos y acercar composiciones de autores como el británico Edward Elgar, el chileno Aliocha Solovera y el alemán Ludwig van Beethoven. Los jóvenes se sorprendieron y disfrutaron, comprobando que la música clásica, al ser explicada y ejecutada con pasión, es una herramienta formativa de alto impacto.



La jornada, desarrollada en dependencias del liceo Sara Braun, comenzó con un momento especial. El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, solicitó un sentido minuto de silencio en homenaje póstumo al destacado escritor y periodista local, Carlos Vega Delgado, un gesto que conectó la actividad cultural con la memoria de la región.



Lo que siguió fue un encuentro dinámico e interactivo, liderado por el director titular del elenco, el maestro Siffert. Lejos de ser una mera ejecución, el concierto se transformó en una clase magistral abierta. El director del elenco rompió la barrera formal de la música clásica, dialogando con los jóvenes y guiándolos a través de los sonidos de la orquesta.



Emmanuel Siffert se tomó el tiempo para enseñar sobre los instrumentos de la agrupación, revelando sus timbres y particularidades, y de esta forma, desmitificando su uso. Posteriormente, entregó contexto detallado y anécdotas sobre las obras interpretadas, sumergiendo a los estudiantes en el universo creativo de tres compositores de distintas épocas y geografías: El británico Edward Elgar, el chileno contemporáneo Aliocha Solovera y el genio alemán Ludwig van Beethoven.



"Tenemos no sólo conciertos. Tenemos un concierto didáctico, además talleres. Tenemos dos talleres mañana y pasado mañana. Hay algunos instrumentistas y yo voy un poco a hablar de la dirección de orquesta, qué significa esto todo. Entonces, estamos haciendo un aporte muy pedagógico a los estudiantes. Eso también es parte de las tareas, de la misión de la Orquesta de Cámara de Chile", dijo Emmanuel Siffert, director de la OCCh.



El Seremi de las Culturas, Luis Navarro, quien presenció el concierto junto a su par de Gobierno, Andro Mimica, destacó el componente formativo de este recorrido de la OCCh por Magallanes. “La forma en que el maestro Siffert rompe con la solemnidad de la música docta, explicándonos cada instrumento con cercanía, es un enorme aporte. Esto es vital para la formación de nuestros jóvenes, pues estamos creando nuevas audiencias”.



La curiosidad y el entusiasmo de los estudiantes fueron palpables. Las interpretaciones de la Orquesta, de alto nivel artístico, se vieron realzadas por el diálogo constante y cercano del maestro Siffert, logrando que la música docta resonara de una manera fresca y accesible en la sala.



"Estuvo muy genial, me gustó mucho cómo nos enseñaron, cómo para qué era el director. Me gustó mucho los diferentes sonidos que tiene cada instrumento. Y cómo se pueden complementar tan instrumentos tan diferentes en un propio sonido", comentó la estudiante Thifany Ojeda.



Mientras que el también alumno, Marcos Amundaraín, recalcó que “la verdad es que estuvo muy bueno porque fue mi primera orquesta así grande, porque yo nada más había visto orquestas pequeñitas. Y la verdad fue una experiencia bastante buena, me encantó. Ojalá se vuelva a repetir en el liceo. Cosas así interesantes, me gusta que enseñen porque inspira más el arte, la música".



En el marco de su gira por la región de Magallanes, la Orquesta de Cámara de Chile ofrecerá tres presentaciones de acceso gratuito.



El miércoles 26 de noviembre, a las 18.30 horas, llegará al Gimnasio Municipal de Villa Tehuelche (comuna de Laguna Blanca). El jueves 27 de noviembre, a las 19.30 horas, actuará en Gimnasio José Miguel Carrera (Esmeralda N° 630, Puerto Natales). Mientras que el viernes 28 de noviembre, a las 19.30 horas, lo hará en el Liceo Polivalente Sara Braun (Av. Cristóbal Colón 1027, Punta Arenas), las invitaciones para esta velada se pueden retirar en la oficina de la Seremi de las Culturas (Pedro Montt N° 809).



El repertorio, especialmente preparado para este recorrido por la zona austral, considera la suite del británico Edward Elgar, “3 piezas características, Op. 10”, que incluye los movimientos: Mazurka, Séréna de Mauresque y Contrasts, muy en el estilo Romanticismo tardío inglés. Continuará la presentación con la obra del chileno Aliocha Solovera, “Tramas discontinuas”, obra que refleja el estilo personal del compositor y su particular visión de la música contemporánea. El título hace alusión a una textura musical caracterizada por la fragmentación y la interrupción, explorando sonoridades y estructuras no lineales.



El programa también incluye la obra “Volviendo a casa” del músico estadounidense, Edgar Girtain, radicado en la Región de Los Lagos, cuya composición aborda temas como la nostalgia, la identidad o el retorno. Al ser un compositor contemporáneo con un pie en ambos países, su música contrasta con elementos de la tradición musical norteamericana y chilena. Cerrará el concierto una selección de la música del ballet Las criaturas de Prometeo, Op. 43, de Ludwig van Beethoven.







