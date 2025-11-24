CONSEJERO ARECHETA CRITICA GESTIÓN DEL GOBERNADOR FLIES TRAS RETIRO DE LA ADENDA EN SALUD: “ESTO NO ES PARA NOSOTROS, ES PARA LA REGIÓN”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta abordó tres temas que mantienen alta tensión política en Magallanes: la expropiación del Club Hípico, el retiro de la adenda en salud y el recientemente anunciado PEDZE 2.0.

Sobre la expropiación del Club Hípico, Arecheta apuntó a demoras y fuerte politización del proceso. “Las cosas que tienen que ver con el GORE no avanzan rápido en Contraloría así como uno quisiera, no así como pasa con los municipios lo cual me parece excelente, Contraloría se demora más de lo que creíamos”, señaló, enfatizando que buscan que la discusión se mantenga “de la manera más técnica posible”.



El consejero insistió en que el monto fijado para el proceso no corresponde: “Hasta 3 veces el valor del inmueble, aquí nadie está cuestionando el parque pese a que haya proyectos más importantes, es un tema político que depende del gobernador y del presidente, nosotros estamos reclamando que la tasación está mal hecha, vamos a seguir con esto porque creemos que es mucha plata”.



Anticipó que continuarán las acciones jurídicas y que el desenlace dependerá del órgano contralor: “Contraloría va a tener que decidir respecto de la presentación y si no nos va bien iremos a otras instancias”.

Respecto al retiro de la adenda en salud, Arecheta fue categórico y acusó directamente al gobernador regional Jorge Flies. “La situación es impresentable, lo requieren muchas personas en la región”, afirmó, atribuyendo la controversia a tensiones políticas: “La directora del Servicio de Salud lo hizo público y empezó el matonaje político del gobernador Flies, al igual que la querella por injurias sin ningún fundamento y como represalias retiró la adenda porque no le gustó lo que le dijo la directora del Servicio de Salud”.



El CORE exigió que el documento sea restituido: “Que reponga la adenda, esto no es para nosotros, no es para Jorge Flies, es para la región, por hacer una vendetta política al final le importan dos pepinos la salud de la región y retira la adenda”. Incluso cuestionó declaraciones recientes de la autoridad regional: “Algo que me molestó profundamente del gobernador es que dijo que no había consenso por parte del Consejo para aprobar la adenda”.

Finalmente, sobre el PEDZE 2.0, el consejero expuso sus reparos respecto al anuncio del Gobierno. “He sido crítico de cómo se ha publicitado este programa, es una declaración de buenas intenciones, los montos están anunciados pero no comprometidos”, comentó, agregando que “me hubiera gustado que el Presidente Boric hubiera hecho esto al principio de su administración y no dejarle esta tarea al gobierno entrante”. Además, cuestionó el momento y el uso político del lanzamiento: “No me parece que esto se use como un acto de campaña, la firma del decreto se realizó días antes de la elección, me parece ridículo, hacen todo pensando en las elecciones y no pensando en la gente”.



A pesar de ello, aclaró que respaldó el plan: “No me presto para ese tipo de ceremonias, aprobé ese plan pero con varias críticas”.





​

