21 de noviembre de 2025

NUEVAS CALDERAS ASEGURAN CALEFACCIÓN DE CALIDAD EN LA ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA

​El Servicio Local de Educación Pública Magallanes invirtió 22 millones de pesos para adquirir y dejar funcionando las nuevas calderas y esta semana recibió los trabajos por parte de la empresa contratista a cargo.

​Con éxito terminaron los trabajos de instalación de dos nuevas calderas en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa de Punta Arenas, que dan una solución efectiva a los problemas que enfrentaba la comunidad escolar por la antigüedad de los artefactos reemplazados y la falta de mantenimiento antes del traspaso al nuevo sostenedor.

 
El Servicio Local de Educación Pública Magallanes invirtió 22 millones de pesos para adquirir y dejar funcionando las nuevas calderas y esta semana recibió los trabajos por parte de la empresa contratista a cargo.

 
La inspectora general del establecimiento, Jimena Jabat, comentó el impacto de esta obra en la comunidad educativa. Explicó que “antes teníamos una caldera que de repente llegábamos en la mañana y estaba apagada, costaba mucho volver a prenderla y que la temperatura se mantuviera en el establecimiento. Ahora tenemos una temperatura más estable, los radiadores funcionan mucho mejor y no se nos han vuelto a apagar las calderas, que es lo que más se agradece”.

 
El subdirector (s) de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Magallanes, Benjamín Agurto, indicó que el sostenedor está ejecutando diversos trabajos en establecimientos educacionales para mejoras en calefacción y servicios sanitarios, entre otras.

 
“En esta escuela tuvimos algunos problemas en invierno, pero ya tenemos dos calderas de primera generación y hoy pudimos hablar con los niños para explicarles lo que hicimos y que obviamente queda en beneficio de nuestra comunidad educativa”, comentó.

INDAP DA INICIO A LOS MERCADOS CAMPESINOS Y DESTACA CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA LOCAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

DISEÑO DIGITAL Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: INACAP DETALLA HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DE SUS ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE ADMISIÓN 2026

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE QUE COMISIÓN DE ECONOMÍA PONGA EN TABLA PROYECTO QUE LIMITA LLAMADAS COMERCIALES ABUSIVAS