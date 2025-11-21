NUEVAS CALDERAS ASEGURAN CALEFACCIÓN DE CALIDAD EN LA ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA

​Con éxito terminaron los trabajos de instalación de dos nuevas calderas en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa de Punta Arenas, que dan una solución efectiva a los problemas que enfrentaba la comunidad escolar por la antigüedad de los artefactos reemplazados y la falta de mantenimiento antes del traspaso al nuevo sostenedor.



El Servicio Local de Educación Pública Magallanes invirtió 22 millones de pesos para adquirir y dejar funcionando las nuevas calderas y esta semana recibió los trabajos por parte de la empresa contratista a cargo.



La inspectora general del establecimiento, Jimena Jabat, comentó el impacto de esta obra en la comunidad educativa. Explicó que “antes teníamos una caldera que de repente llegábamos en la mañana y estaba apagada, costaba mucho volver a prenderla y que la temperatura se mantuviera en el establecimiento. Ahora tenemos una temperatura más estable, los radiadores funcionan mucho mejor y no se nos han vuelto a apagar las calderas, que es lo que más se agradece”.



El subdirector (s) de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Magallanes, Benjamín Agurto, indicó que el sostenedor está ejecutando diversos trabajos en establecimientos educacionales para mejoras en calefacción y servicios sanitarios, entre otras.



“En esta escuela tuvimos algunos problemas en invierno, pero ya tenemos dos calderas de primera generación y hoy pudimos hablar con los niños para explicarles lo que hicimos y que obviamente queda en beneficio de nuestra comunidad educativa”, comentó.



