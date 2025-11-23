Punta Arenas,
23 de noviembre de 2025

CON PRESENCIA DE AUTORIDADES Y FAMILIARES: 100 LÍDERES MAYORES SON RECONOCIDOS POR SU APORTE AL PAÍS

Iniciativa de Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica de Chile. ​

w3wPdzMtLRWO

Un atiborrado salón Fresno de la Universidad Católica de Chile repleto de familiares, amigos y autoridades, recibió a los nuevos “100 Líderes Mayores” reconocidos por su vigencia y aporte al desarrollo del país. La ceremonia, encabezada por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera y el director ejecutivo de Conecta Mayor UC, Eduardo Toro, homenajeó a hombres y mujeres, provenientes de todas las regiones del país, de 75 años y más.

“El gran desafío, -que como universidad hemos asumido como propio-, es diseñar estrategias que permitan que esta población creciente se mantenga activa y pueda seguir contribuyendo plenamente. Porque ocuparnos de la vejez no es mirar hacia atrás; es prepararnos para el futuro con mayor lucidez, humanidad y sentido de comunidad”, señaló en su saludo inicial el rector UC, Juan Carlos de la LLera.

Entre las autoridades asistentes estuvieron el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el senador David Sandoval; el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri; el director honorario de Teletón, Mario Kreutzberger; Jaime Bellolio, alcalde de Providencia; Héctor Muñoz, alcalde de Concepción y  la diputada Camila Rojas.

Eduardo Toro, director de Conecta Mayor UC, principal impulsora de la iniciativa indicó en el discurso de cierre: “con la sensación del deber cumplido, la invitación es a volver orgullosos a sus hogares, pero también con la conciencia, ojalá más viva que nunca, de que aún pueden aportar un poco más: necesitamos que sean voceros y voceras de esta causa. Con su testimonio diario rompen con estereotipos, consolidando un liderazgo para movilizar y promover un cambio de paradigma”.

Algunos de los “100  Líderes Mayores” que fueron reconocidos este año, son el ex futbolista Carlos Caszely; Rosa Devés,  rectora de la Universidad de Chile; el actor Hugo Medina; los cantantes Luz Eliana y José Alfredo Fuentes; María Esther Zamora, folclorista; el expresidente Eduardo Frei; el escritor Hernán Rivera Letelier; el alcalde de Traiguén, Luis Alvarez;  los locutores Sergio “Pirincho” Cárcamo y Miguel Davagnino y el exministro de Salud Enrique Paris. También asistieron los seis mayores de 100 años que fueron reconocidos, entre ellos los artesanos Juanita Gallegos que vino desde Quinchao y, desde Calama, Tito Manacá.

Pero además fueron premiadas personas que, aunque no son conocidas por la opinión pública, cuentan con historias y aportes que merecen ser reconocidos. Como la misionera Anita Gossens de la Fundación Cristo Especial; Gabriela Paterito, guardiana de la cultura Kawésqar; el rescatista de montaña Memo Cáceres; la pionera del buceo de Juan Fernández, Ilka Paulentz, y tantos testimonios que se encuentran disponibles en el sitio web www.lideresmayores.cl.


portada33_3690ba946797f71

OFICIAL DE EJÉRCITO ES UNA DE LAS 100 MUJERES LÍDERES 2025

CON PRESENCIA DE AUTORIDADES Y FAMILIARES: 100 LÍDERES MAYORES SON RECONOCIDOS POR SU APORTE AL PAÍS

PROCHILE RECIBE A IMPORTADORES CHINOS DE LANA OVINA EN MAGALLANES

