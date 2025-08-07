Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de agosto de 2025

LIDERES SOCIALES INICIARON CUARTA VERSIÓN DE ESCUELA DE DIRIGENTES EN SALUD

​Con apoyo de la SEREMI y Servicio de Salud:

escdirigentessalud

Por cuarto año consecutivo, la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Atención Primaria de Salud, con apoyo de la SEREMI de Salud y del Servicio de Salud Magallanes, dieron el vamos a la Escuela de Dirigentes en Salud.

Esta actividad, que se enmarca en la conmemoración del Día del Dirigente Social y Comunitario, busca fortalecer la participación social y ciudadana, entregando conocimientos a los líderes sociales que diariamente recorren el territorio escuchando las inquietudes y requerimientos de sus vecinos y vecinas, como usuarios de la salud pública.

El objetivo de esta cuarta versión es capacitar a los integrantes de los distintos consejos de salud de la Red Asistencial, así como a quienes deseen formarse en esta área. La escuela, constará de 4 sesiones en la que se expondrá sobre desarrollo psicosocial para dirigentes comunitarios, Primera Ayuda Psicológica (PAP), Estrategia de Cuidado Integral Centrado en la Persona (ECICEP) y Ley de Urgencia.

En su primera jornada, Tatiana Leuquén, Presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Atención Primaria de Salud, manifestó: “Hemos iniciado la escuela de dirigentes en salud, no nos acompañó mucho el clima en realidad y eso afectó un poquito la asistencia, pero sí tuvimos un buen grupo en que hemos trabajado en el tema de los Primeros Auxilios Psicológicos que nos permite mejorar nuestro apoyo y ayuda a nuestros pares en alguna circunstancia. Tenemos otros temas de interés y estamos invitando a todos los que estén trabajando en los Consejos de Desarrollo y agrupaciones de voluntariado, son todos bienvenidos”.

La dirigente, comentó que esta es una experiencia gratuita que se ha repetido año a año. “Ojalá otros se sumen, quedan tres jornadas, así que espero que tomen la iniciativa como una forma también de educación y formación”, indicó Tatiana Leuquén.

En la oportunidad, se realizó una breve inauguración con saludos y palabras de los dirigentes asistentes, de autoridades y personeros que acompañaron en esta primera jornada como la SEREMI de Salud, Lidia Amarales; la Directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez; el Director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras; la Directora Regional de FONASA, María Inés Araya; el agente de la Superintendencia de Salud, Rodrigo Rosas, y los directores de Centros de Salud, Marioly Troncoso, del CESFAM Dr. Juan Damianovic; Martín Arguedas del CESFAM 18 de Septiembre y Lorena Ruiz, del CESFAM Dr. Thomas Fenton. Además de profesionales de la salud primaria.

La SEREMI de Salud, Dra. Lidia Amarales, manifestó: “Estoy feliz que mi primera actividad pública sea con la Unión Comunal de Consejeros en el ámbito de la salud, porque son ellos una parte tremendamente importante de la comunidad, que acerca la comunidad con la atención primaria y con la atención de la red asistencial. Son ellos los que nos dicen cuáles son las necesidades y requerimientos, desde una mirada integral de la salud, enfocada en lo biopsicosocial y no solo en lo médico. Es fundamental comprender que los dirigentes, la comunidad y las familias son clave para mantener a nuestros vecinos sanos y con calidad de vida. Por eso, valoro profundamente que esta actividad, en su cuarta versión, cuente con el respaldo de la SEREMI y del Servicio de Salud”.

De igual forma, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, felicitó la iniciativa, destacándola como una buena práctica desde la sociedad civil. “Siempre es bueno contar con capacitación y formación de nuevos dirigentes, porque para nuestro sector es importante el tener las referencias y poder trabajar con ellos como voz de la comunidad, por lo tanto, estas instancias donde desde el Servicio de Salud, desde la SEREMI, FONASA y la Superintendencia de Salud, participamos para fortalecer esta interacción de las instituciones en favor de la comunidad”, indicó la directora.

Agregando Verónica Yáñez, en contexto de la conmemoración del Día del Dirigente Social y Comunitario, “relevamos el afán y todo lo que ha puesto en esta convocatoria la dirigencia liderada por la Sra. Tatiana Leuquén, para congregar a personas interesadas en formarse, capacitarse e interactuar con las distintas instituciones de salud”, puntualizó.

Uno de los dirigentes históricos y presidente del Consejo de Desarrollo del CESFAM Carlos Ibáñez, Jorge Gallado, destacó la participación de tantas personas en esta Escuela porque “son ellos el empuje que hay que dar también a los consejos y no solamente a ellos, sino también a las Juntas de Vecinos. Hay gente presente, también de otras iniciativas, como la agrupación TEA y fibromialgia, entre otros. Entonces, yo creo que es un empuje bastante fuerte, porque nosotros cuando comenzamos, empezamos de poquito, y hoy día ya tenemos un poquito más fuerza, siempre vamos por la parte positiva y no negativa”.

Desde Atención Primaria de Salud, la directora del CESFAM Dr. Juan Damianovic, Marioly Troncoso, señaló que “los Consejos de Desarrollo son un pilar fundamental que se trabaja desde atención primaria, la participación de la comunidad debe ser escuchada desde todos los planos de la salud pública y en el caso de atención primaria, los programas se articulan con ellos; los Consejos se vinculan a través de nuestros encargados de participación con las comunidades y, la idea es potenciar el diálogo y poder seguir articulando acciones y trabajo en conjunto”, indicó.

Cabe consignar que, en la primera jornada de la IV Escuela de Dirigentes en Salud, la psicóloga Nicole Bahamonde, del Servicio de Salud, y la enfermera Carolina Ulloa, de la SEREMI, realizaron la presentación titulada “Primera Ayuda Psicológica”. En las próximas sesiones, las y los dirigentes abordarán las siguientes temáticas: Desarrollo Psicosocial para Dirigentes (13 de agosto), Ley de Urgencia (20 de agosto) y ECICEP: Estrategia de Cuidado Integral Centrado en la Persona (27 de agosto). La Escuela finalizará el 27 de agosto con la ceremonia de certificación de los participantes.

Dra Lidia Amarales

DRA. LIDIA AMARALES ASUMIÓ COMO SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CON DOS EMPRESAS OFERENTES MINISTERIO DE TRANSPORTE INICIA PROCESO LICITATORIO DE BUSES PARA PUERTO NATALES

Leer Más

​Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.

​Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.

busesnatales
nuestrospodcast
escdirigentessalud

LIDERES SOCIALES INICIARON CUARTA VERSIÓN DE ESCUELA DE DIRIGENTES EN SALUD

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
busesnatales

CON DOS EMPRESAS OFERENTES MINISTERIO DE TRANSPORTE INICIA PROCESO LICITATORIO DE BUSES PARA PUERTO NATALES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
frontiscecosfrioseco

MUNICIPIO A LA ESPERA DE FIRMA DEL MINSAL PARA AVANZAR EN LA MODIFICACIÓN DEL CECOSF DE RÍO SECO

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
SEDE ANDINO (5)

NUEVA SEDE COMUNITARIA PARA SECTOR ANDINO SE ENTREGARÁ OFICIALMENTE EN SEPTIEMBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250