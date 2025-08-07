Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de agosto de 2025

DOS DIRECTORAS DE MAGALLANES SON FINALISTAS DEL PREMIO LED 2025 POR SUS INNOVACIONES EN EDUCACIÓN

​El Premio LED es organizado por Impulso Docente junto a Fundación Mustakis y El Mercurio, con el objetivo de visibilizar y relevar el trabajo de líderes educativos que están transformando la educación desde sus comunidades.

Premio LED (8)

Dos directoras de la Región de Magallanes fueron seleccionadas entre los 60 finalistas del Premio LED (Líderes Educativos Directivos) 2025, un reconocimiento nacional que destaca a quienes están liderando transformaciones significativas en jardines infantiles, escuelas y liceos a lo largo del país.

Las finalistas de Magallanes son:

  • Cintia Mansilla, de la Escuela de Lenguaje José Grimaldi Acotto (categoría Educación Inicial)

  • Bernardita Hurtado, de la Escuela España (categoría Convivencia, Salud Mental y Vida Saludable)

El Premio LED es organizado por Impulso Docente junto a Fundación Mustakis y El Mercurio, con el objetivo de visibilizar y relevar el trabajo de líderes educativos que están transformando la educación desde sus comunidades.

En su tercera edición, el Premio LED recibió más de 1.500 nominaciones. Un jurado compuesto por expertos en educación, representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial será el encargado de elegir a los 30 ganadores, que se anunciarán el 22 de agosto y serán reconocidos en una gran ceremonia el 16 de octubre.

"Reconocer el trabajo de estos líderes es una forma de relevar lo que sí está funcionando en educación. Hoy más que nunca necesitamos destacar a quienes están impulsando cambios reales en sus comunidades", señala Bernardita Yuraszeck, presidenta ejecutiva de Impulso Docente.

"Estamos muy contentos por la gran convocatoria de postulantes que el Premio LED tuvo este año y el alto nivel de sus finalistas. Esto refleja que el Premio LED se posicionó como un referente para visibilizar a los líderes educativos que están transformando la educación chilena", comenta Domingo Errázuriz, director ejecutivo de Fundación Mustakis.

Para conocer a todos los finalistas del Premio LED 2025, visita: www.premioled.cl/2025



fundacionteraike

FUNDACIÓN TERAIKE RECONOCE A 25 JÓVENES ILUSTRADORES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

PDI DETECTA A 8 EXTRANJEROS INFRACTORES EN FISCALIZACIÓN A BARBERÍAS DE PUNTA ARENAS

Leer Más

Fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica

Fiscalización masiva de extranjeros en 14 barberías de la capital magallánica

pdibarberias
nuestrospodcast
sernapescacentolla

SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Premio LED (8)

DOS DIRECTORAS DE MAGALLANES SON FINALISTAS DEL PREMIO LED 2025 POR SUS INNOVACIONES EN EDUCACIÓN

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
CONVENIO CAJ TIERRA FUEGO

CONVENIO MEJORARÁ ACCESO A LA JUSTICIA EN TIERRA DEL FUEGO

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CV 4

TARJETA PUNTA ARENAS ALCANZA CIFRA RÉCORD DE CONVENIOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)