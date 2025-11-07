DIRECTOR DE CARRERA DE CONSTRUCCIÓN INACAP DETALLA ALCANCES FORMATIVOS DE TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones estuvo presente Julio Álvarez, Director de Carrera del Área de Construcción de INACAP Punta Arenas, quien conversó e informó respecto a la oferta formativa y el perfil profesional de las carreras Técnico de Nivel Superior en Construcción y Construcción Civil que imparte la institución.

Durante el espacio radial, Álvarez explicó que el Técnico de Nivel Superior en Construcción del Centro de Formación Técnica de INACAP supervisa las operaciones constructivas y organiza actividades y recursos para la ejecución de obras de construcción, empleando tecnologías, técnicas constructivas, criterios de seguridad, calidad y sustentabilidad. Este programa formativo es conducente al título de Técnico de Nivel Superior en Construcción, tiene una duración de cuatro semestres y es otorgado por el Instituto Profesional INACAP.

Asimismo, se abordó la Carrera de Construcción Civil, orientada —tal como detalla la institución— a una carrera con formación tecnológica y humana requerida para proyectar, programar, desarrollar, dirigir, controlar y supervisar obras y proyectos del área de construcción. Este programa tiene una duración de ocho semestres y también es impartido por el Instituto Profesional INACAP.

De esta forma, el espacio permitió informar a la audiencia regional sobre alternativas académicas para quienes buscan vinculación con el sector productivo de obras y proyectos, desarrollando competencias aplicadas a la industria de la construcción, tanto en el nivel técnico como profesional, desde Punta Arenas hacia Magallanes.





​

