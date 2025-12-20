Punta Arenas,
20 de diciembre de 2025

HOGAR DE CRISTO Y NANO VIDEOS RECREAN AL PADRE HURTADO CON IA ESTA NAVIDAD

La iniciativa busca abrir un espacio de memoria, diálogo ético y solidaridad, en plena era digital.

​El Hogar de Cristo, junto a Nano Videos y la productora Deepmaster.ai, estrenó una pieza audiovisual y dos reels asociados que utilizan inteligencia artificial para recrear un saludo navideño del padre Alberto Hurtado. “En esta Navidad quisimos usar la inteligencia artificial para traer un saludo simbólico del padre Hurtado: no para sustituir su figura ni para desvirtuar su legado, sino para abrir un espacio de recuerdo y conversación. 

El video nació con una doble intención: honrar su mensaje de solidaridad y mostrar que la tecnología, cuando se usa con sentido, puede estar al servicio de la dignidad humana”, explica el capellán general del Hogar de Cristo, el jesuita José Francisco Yuraszeck, el Padre Pepe. La idea es de la periodista especializada en redes sociales Catalina Villanueva quien junto con la agencia creativa Nano Videos y la productora de inteligencia artificial Deepmaster.ai trabajaron en conjunto con el Hogar Cristo. La causa del padre Hurtado viene desarrollando desde este año un proceso responsable de modernización tecnológica, incorporando IA en tareas que fortalecen su misión social. “Tenemos 81 años, pero siempre hemos buscado innovar en la forma de encontrarnos con la pobreza. La innovación social está en nuestro ADN, como lo estuvo en el propio padre Hurtado”, agrega el capellán. 


A mediados de los años 40, recuerda, no era común que un sacerdote usara libreta de cheques, tuviera teléfono en su escritorio o una camioneta, la camioneta verde. Él lo hizo para movilizar la solidaridad y responder más rápido a las urgencias del Chile de su tiempo. La pieza audiovisual central —acompañada de dos reels para redes sociales— muestra al Padre Hurtado en sus imágenes más icónicas: sotana, camioneta verde, chuzo, olla común, pelota de fútbol. La recreación busca transmitir la cercanía, sensibilidad y espíritu convocante que siempre caracterizaron su misión. Desde el guion hasta la música y escenas que evocan el Chile cotidiano, la productora Deepmaster.ai, construye un relato que conecta el legado del padre Alberto Hurtado con el presente. “Si yo estuviera con ustedes hoy, esta Navidad les diría: Conectémonos en serio, no con un like, sino con el corazón. Seguiría recorriendo Chile en mi camioneta verde, pa’ arriba y pa’ abajo, sólo que ahora con GPS para no perderme tanto. Les recordaría que la comunidad se construye donde nadie sobra y que cada gesto enciende una luz.” El video culmina con un llamado a la acción: “Hazte socio”, porque —como señala el padre Pepe — “eso es lo que finalmente sostiene el milagro cotidiano y más importante de san Alberto Hurtado: que más de 40 mil personas en pobreza severa reciban cada año acogida, asistencia y dignidad”. La periodista Catalina Villanueva, quien tuvo la idea, reflexiona: “Las campañas con rostros llevan décadas invadiendo la publicidad. El Hogar de Cristo tiene uno excepcional: un santo que cambió Chile. Con respeto y devoción nos preguntamos: ¿qué nos diría hoy? Esta campaña busca revivir ese espíritu inmenso en Navidad”. Y el Fundador de Nano Videos y Deepmaster, Cristóbal Ross, agrega: “La misión del Hogar de Cristo sigue siendo urgente. Si hoy el padre Hurtado estuviera con nosotros, creemos que estaría usando todos los medios posibles, incluyendo la inteligencia artificial, para llegar a más personas. Eso fue lo que intentamos honrar”. Finalmente, el capellán del Hogar de Cristo resume así la iniciativa: “Entra a www.hogardecristo.cl y hazte socio. La potencia del mensaje lo justifica y el espíritu del padre Hurtado sigue llamándonos a estar donde más se nos necesita”. Por Comunicaciones Hogar de Cristo

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

INSTITUCIONES REALIZARON ESTA MADRUGADA UN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN A CLANDESTINOS

Se cursaron infracciones, citaciones y se incautó el alcohol.


Se cursaron infracciones, citaciones y se incautó el alcohol.


Foto Latino

COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CULMINA SU TEMPORADA 2025 CON GRAN RECITAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Foto Latino

COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CULMINA SU TEMPORADA 2025 CON GRAN RECITAL

Mirador laguna Amarga, Torres del Paine, Laguna Amarga, Tour Full Day Paine, Full Day Paine, Tour Full Day, Full Day Paine Tour, Torres del Paine, Las Torres, mirador de las torres

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

SERNAMEG ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA FORTALECER LIDERAZGOS FEMENINOS EN MAGALLANES

