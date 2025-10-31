31 de octubre de 2025
¿POR QUÉ CONFIAR EN EL HOGAR DE CRISTO?
Columna de opinión.
Ya estamos en la mitad del camino de la campaña “Yo Confío” que se ha desplegado a través de la televisión y la radio en distintos lugares del país. Con los rostros de reconocidos actores como Francisco Melo, Paola Volpato, Nicolás Oyarzún y Magdalena Müller, la invitación es a confiar en construir juntos un país más solidario y justo.
Por Comunicaciones Hogar de Cristo
En este mes tan significativo, en que celebramos los 81 años del Hogar de Cristo y los 20 años de la canonización de San Alberto Hurtado, queremos compartir con ustedes que estamos en la mitad de la campaña “Yo Confío”, desarrollada en conjunto con Megamedia, y que culminará a mediados de noviembre.
Desde el jardín infantil Sol Naciente en Lo Espejo, el capellán nacional del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck, nos recordó por qué es tan importante confiar y colaborar:
“Estamos trabajando para superar la pobreza en Chile, desde la más tierna infancia hasta las personas mayores, en situación de calle, con discapacidad, y migrantes. Nuestro propósito es claro: superar la pobreza con amor, creatividad y compromiso”.
En un contexto donde la desconfianza en las instituciones es alta, el padre Yuraszeck nos invita a reconstruir la confianza desde lo humano:
“La desconfianza se combate confiando, encontrándonos, conversando. Así como después de un terremoto decimos ‘manos a la obra’, hoy decimos lo mismo frente a los desafíos sociales. Yo confío, y los invito a confiar también.”
La campaña “Yo Confío” busca precisamente eso: reconstruir la confianza en las instituciones que trabajan por el bien común. En Hogar de Cristo, seguimos el legado del padre Hurtado, mirando la realidad con amor y convocando a toda la sociedad para atender las necesidades que son de todos.
Gracias por acompañarnos en esta cruzada. Tu confianza y tu aporte hacen posible que sigamos ayudando a quienes más lo necesitan.
¡Yo confío, tú confías, Chile confía!
