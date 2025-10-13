SE INAUGURA EN PUNTA ARENAS DISPOSITIVO ESPECIALIZADO EN SUPERAR LA SITUACIÓN DE CALLE

Este mediodía se inauguró el Centro de Referencia de Punta Arenas en un inmueble emblemático para la solidaridad regional. Se trata del primer edificio que adquirió el Hogar de Cristo para su funcionamiento en nuestra ciudad el año 1985, ubicado en Balmaceda 736.

El Centro de Referencia cuenta con una modalidad residencial, que ofrece alojamiento temporal para 10 personas que iniciaron un proceso de superación de la situación de calle, y además entrega apoyo psicosocial, alimentación y servicios básicos.

Además de esta atención residencial, el Centro de Referencia tiene el componente Centro de Día, un espacio de resguardo a disposición de todas las personas en situación de calle, que brinda acceso a cocina, baños, duchas, lavandería, sala de televisión, y además, orientación social básica a través de sus monitores. Este espacio tiene una capacidad para recibir un total de 30 personas al día.

El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "el Hogar de Cristo es un ejemplo de la importancia que tiene la alianza estratégica entre el Estado y la sociedad civil, porque nos permite llegar con nuestra oferta pública de manera oportuna y pertinente. Esto se concretó en el marco de un concurso público, donde le otorgamos un monto de $140 millones para su operación anual. Este es un edificio amplio, céntrico, que nos está permitiendo cubrir las necesidades de dos grupos vulnerables de nuestra comuna: las personas en situación de calle, y las personas mayores. Por ello, en este emblemático inmueble convive el Centro de Referencia y el ELAM privado Vida Austral".

También, la Directora Social Nacional del Hogar de Cristo, Liliana Cortés, manifestó que "la región de Magallanes se caracteriza por tener mucha oferta para personas en situación de calle, pero nunca es suficiente, y es importante tener espacios como este, donde las personas tienen todos los días la oportunidad de empezar de nuevo. Este servicio tiene una capacidad total para 40 personas, que se conforma con 30 cupos para personas que asisten en el día, y 10 cupos para personas que están en un sistema de residencia que tienen una intención de superación, son personas con alta motivación para salir de la situación de calle".

Respecto al funcionamiento del Centro de Referencia, el Jefe de Operación Social Regional del Hogar de Cristo, Álvaro Rondón, explicó que "estamos impulsando el trabajo del dispositivo con un equipo nuevo, que va a ser encabezado por una jefa de unidad que tendrá a su cargo a un profesional de apoyo, monitores diurnos, de noche, manipuladores de alimentos y auxiliares de aseo. La idea es lograr tener una casa, que funcione las 24 horas, y esto lo hacen los trabajadores del equipo y los habitantes de la casa, que son las personas que viven en la calle y que tienen hoy un espacio donde poder abrir esperanzas".

Uno de los usuarios de este centro es Oscar Chandía, quien comentó que "estamos super felices de contar con este espacio porque generalmente la gente piensa que las personas que están en la calle, no tienen dignidad. Se nos trata como invisibles, y que no podemos aportar a la sociedad, y en realidad todos podemos aportar de alguna manera".

La oferta de Estado





El Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encuentra financiando tres albergues para personas en situación de calle en la región: Dos en Punta Arenas, y uno en Natales. Estos albergues suman una cobertura de 60 cupos residenciales.

Como pernoctar en estos albergues es una decisión voluntaria, el Gobierno mantiene a disposición tres rutas: Social, Protege, y la recientemente inaugurada ruta Médica. Estas rutas entregan kits de alimentación, elementos de higiene personal, abrigo, y también atención básica en salud en los puntos de calle.

Financiar estos 7 dispositivos, incluido el Centro de Referencia, involucra un monto de $820 millones que fueron traspasados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a las diversas instituciones y organismos ejecutores de esta oferta para personas en situación de calle: Hogar de Cristo, Municipalidad de Natales, ONG Trekán, Servicio de Salud, y Agrupación La Vecindad.

