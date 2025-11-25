Punta Arenas,
25 de noviembre de 2025

ACADÉMICOS ADVIERTEN CRISIS FINANCIERA EN LA UMAG Y RECHAZAN REESTRUCTURACIÓN CON RIESGO DE DESPIDOS

Buenos días región.

jmh

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Presidente de la Asociación Regional de Académicos de la Universidad de Magallanes (UMAG), Juan Marcos Henríquez Troncoso, se refirió al complejo escenario que atraviesa la institución tras el inicio del estado de “movilización ascendente” declarado por los gremios de funcionarios y técnicos.

La protesta de los trabajadores se evidenció días atrás cuando integrantes de AFUM y Aprotec se manifestaron en el edificio institucional, instalando globos negros y carteles con mensajes como “Srta. Mansilla no sea cómplice de los despidos”, en rechazo al anuncio de no renovaciones de personal y a lo que califican como graves incumplimientos en el proceso de evaluación y definición de criterios de dotación.

Los gremios acusan que se estaría intentando establecer lineamientos “sin participación de la Comisión Técnica”, vulnerando lo mandatado por la Resolución N° 28/SU/2025, motivo por el cual exigen la intervención inmediata del Consejo Superior y el restablecimiento del diálogo formal.

Henríquez profundizó en la preocupación de los académicos ante el escenario institucional y financiero, afirmando que se enteraron “meses después” de la existencia de una reestructuración que contempla “la posibilidad del 10% del despido de la dotación del personal”.

Asimismo, cuestionó el manejo económico de las últimas administraciones, señalando que “la universidad no tenía deudas desde el 2005, la administración del rector Juan Oyarzo entrega una deuda que fluctuaba entre 8.000 y 9.000 millones y hace dos años atrás el actual rector en dos años de administración eleva esa deuda a 11.500 millones y lo que es peor aumenta la deuda estructural al doble”. A ello agregó que “es de público conocimiento también que se ha anunciado la adquisición de un nuevo crédito que elevaría la deuda de la UMAG a los 20 mil millones de pesos”.

El dirigente gremial recalcó que la comunidad universitaria exige transparencia y participación efectiva en todos los procesos que afecten la continuidad laboral de los trabajadores y la estabilidad institucional, subrayando que la movilización continuará mientras no exista una respuesta formal y se reviertan las decisiones adoptadas sin consulta.


pablogallardo

DR EN ACUICULTORA DE LA UMAG, PABLO GALLARDO, DESTACA POTENCIAL DEL CULTIVO DE OSTIONES COMO SOLUCIÓN A LA SOBREPESCA EN LA PATAGONIA

