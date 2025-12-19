Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

DIPUTADA POR MAGALLANES JAVIERA MORALES ANALIZA FIN DE LA TOMA DE LA UMAG Y ROL OPOSITOR TRAS ELECCIONES PRESIDENCIALES "UNA OPOSICIÓN COLABORATIVA Y VIGILANTE”

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes Javiera Morales Alvarado conversó con la ciudadanía sobre diversos temas de contingencia regional y nacional, entre ellos el fin de la toma en la Universidad de Magallanes (UMAG), el acuerdo alcanzado entre la casa de estudios y la federación de estudiantes, el proceso de reestructuración universitaria y el escenario político tras las recientes elecciones presidenciales.

Respecto a la situación en la UMAG, la parlamentaria valoró el término del conflicto y el camino adoptado para enfrentarlo, señalando: “frente a sus conflictos celebro que se haya resuelto a través del dialogo, que enfrente sus problemas financieros, esta rectoría le ha puesto el hombro a la situación”. En esa línea, agregó que “en ningún en caso voy a desconocer que la umag tiene problemas como muchas instituciones publicas y privadas, y esta tomando las decisiones para resolver aquello”, destacando la importancia de asumir los desafíos financieros de manera responsable.

En el ámbito nacional, Morales se refirió al resultado de las elecciones presidenciales y a la victoria de José Antonio Kast, reconociendo un cambio en el tono del discurso posterior a los comicios. “me alegro del tono del discurso de JAK ya el país no se caía a pedazos, este gobierno ya no es el peor de la historia, ya hubo mas mesura, es el tono adecuado”, afirmó, aunque manifestó reparos ante ciertas señales políticas, indicando que “me preocupa cuando al otro día viaja a argentina a sacarse una foto con Milei y la motosierra”.

La diputada también abordó el debate sobre el gasto público y las reformas estructurales, precisando que “quitar todo el gasto innecesario y hacer reestructuraciones saludables bienvenido sea pero quitar beneficios sociales no”, marcando una postura crítica frente a eventuales recortes que afecten derechos sociales.

Asimismo, tuvo palabras para el desempeño del sector progresista en la contienda electoral, destacando que “tengo que hacer un reconocimiento a nuestra candidata fue una excelente representante del sector progresista del que soy parte, hizo una campaña desde la verdad”. En ese contexto, reflexionó sobre los desafíos del sistema democrático, señalando que “la democracia requiere mejoras, para ser mas rápida, la gente necesita que los problemas se solucionen antes”.

Finalmente, Morales abordó el rol que asumirá tras la derrota electoral de su sector, afirmando que “perdió mi sector y cuando uno pierde tiene que hacer un proceso de reflexión”, y aseguró que continuará trabajando desde el Congreso en beneficio de la región. “quiero que tengan la seguridad que como parlamentaria por magallanes estaré en la oposición pero desde una oposición colaborativa, desde el dialogo, cualquier proyecto que beneficio a los magallánicos no solo las voy a apoyar sino también que las voy a impulsar...”, comentó, definiendo su futura labor como una oposición colaborativa y vigilante en favor de los intereses de Magallanes.



CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL BRINDA ATENCIÓN FOCALIZADA A EXTRANJEROS COMO POBLACIÓN VULNERABLE

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PROCESO ADMISIÓN 2026: SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS DIO A CONOCER LA CARRERA DE SERVICIO SOCIAL EN POLAR COMUNICACIONES

HIF CELEBRA TERCER ANIVERSARIO DE PLANTA DE E-COMBUSTIBLES HARU ONI

ESTE MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE COMIENZA PROCESO PARA "SOLICITUDES FUERA DE PLAZO - ANÓTATE EN LA LISTA" EN LA ZONA SUR DEL PAÍS