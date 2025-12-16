AUTORIDADES REGIONALES REALIZAN BALANCE POSITIVO DE ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MAGALLANES

​Un balance ampliamente positivo realizaron las autoridades regionales respecto del desarrollo de las elecciones presidenciales efectuadas ayer en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, destacando una jornada tranquila, segura, con alto estándar institucional y una ciudadanía que participó de manera responsable y cívica.



El Delegado Presidencial Regional señaló que el proceso electoral se desarrolló “de forma tranquila, como se caracteriza no solamente nuestro país, sino particularmente nuestra región”, agradeciendo el comportamiento de la comunidad y el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, el Servicio Electoral y los distintos servicios públicos desplegados durante la jornada. En ese sentido, relevó que “sin lugar a dudas, es un motivo de orgullo que tenemos como país el Servicio Electoral, por la forma expedita, transparente y confiable en que se entregan los resultados, al poco tiempo de culminado el proceso electoral”.



La autoridad informó que no se registraron incidentes de gravedad, salvo la detención de una persona por desacato e insultos a la autoridad electoral en un recinto de votación. Asimismo, destacó que no hubo denuncias laborales ante la Dirección del Trabajo, que las personas de sectores aislados —como Puerto Toro— pudieron ejercer su derecho a voto, y que las celebraciones posteriores al triunfo del candidato ganador se desarrollaron sin inconvenientes.



Respecto de los resultados, el Delegado Presidencial Regional indicó que “el pueblo de Chile se manifestó de forma muy clara por la candidatura ganadora”, felicitando al presidente electo, José Antonio Kast, y señalando que como gobierno “trabajamos hasta el 11 de marzo, todavía hay compromisos y proyectos que vamos a seguir ejecutando”. Añadió que se trabajará en “un traspaso más ordenado para que el gobierno entrante llegue con mayor información”, reforzando además que “siempre hay que cuidar la democracia, valorarla y fortalecerla”.



Desde el ámbito de la seguridad, el Mayor Guillermo Hess Malebrán, jefe del Departamento de Asuntos Civiles del Comando Conjunto Austral, informó que la jornada electoral se desarrolló “con toda normalidad, sin alteraciones al orden público”, y que “no se registraron alteraciones al orden público”. Destacó además “el comportamiento que tuvo la ciudadanía durante el desarrollo del acto electoral y en las manifestaciones posteriores”.



Respecto del único incidente, indicó que “solamente tuvimos un incidente al interior del Liceo Adventista, debido a un insulto realizado por un elector”, agregando que, por instrucción del delegado de la Junta Electoral, se ordenó su detención y posterior puesta a disposición del Ministerio Público.



El oficial agregó que “el proceso de escrutinio fue bastante rápido”, señalando que “a las 22 horas aproximadamente ya habían sido retirados todos los votos por parte de Correos de Chile, con las respectivas escoltas de Carabineros”. Informó además que los votos desde Puerto Harris y Puerto Edén arribaron durante la jornada de hoy, quedando pendiente el traslado desde Antártica “a la espera de una ventana meteorológica”.



Por su parte, el Teniente Coronel de Carabineros, Francisco Arévalo Ulloa, informó que la jornada se desarrolló sin mayores inconvenientes, con un despliegue policial que se inició cerca de las 06:00 horas y se extendió hasta el cierre de las mesas, incluyendo la escolta de votos y el resguardo de las celebraciones posteriores. Detalló que se registraron 15 personas detenidas a nivel regional al momento de realizar excusas, tras controles de identidad que permitieron detectar órdenes judiciales vigentes, principalmente por desacato, infracciones a la Ley de Alcoholes y casos de violencia intrafamiliar. A ello se suma el caso informado por las Fuerzas Armadas, correspondiente a una persona detenida por insultos a la autoridad del Servel.



El Teniente Coronel Arévalo indicó además que se recibieron “401 excusas escritas y también tuvimos 15 mil por Comisaría Virtual”, cifra que representó “tres mil más que la primera jornada”. Sobre las celebraciones, indicó que estas se desarrollaron “en base a una caravana por las calles céntricas de la ciudad y posteriormente frente a la Plaza de Armas”, destacando “el comportamiento de las personas, que se desarrolló de completa normalidad”.



En tanto al sector educativo, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, explicó que “el proceso de traspaso de los establecimientos no tuvo ningún inconveniente”, indicando que las clases se suspendieron el viernes “sin recuperación” y que este lunes “se decidió iniciar las actividades a contar de las diez de la mañana”. Precisó que “la excepción es la comuna de Natales, donde por solicitud del municipio se suspendieron las clases con recuperación”.



Por su parte, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Alejandro Goich, realizó un balance positivo del despliegue del ministerio, destacando que se trabajó activamente “implementando un modelo que permitió a todos quienes necesitan desplazamiento y movilidad para concurrir a los locales de votación pudieran acceder a ellos”. Añadió que “todo funcionó bastante bien” y que las condiciones climáticas permitieron “que desde Puerto Toro pudiera salir el zarpe hacia Puerto Williams”, agregando que “pudimos brindarle a la comunidad servicios de conectividad, que es una de las principales misiones que tenemos como ministerio, siempre respetando las medidas de seguridad a quienes transportamos”.



Finalmente, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, felicitó “a quienes triunfaron el día de ayer en las elecciones presidenciales, en particular a José Antonio Kast como nuevo presidente electo del país”. Indicó que, conforme al mandato presidencial, el gobierno estará “en absoluta disposición para hacer el traspaso lo más ordenadamente posible”, porque “el Estado tiene políticas de continuidad, de avance, y que todos estos avances que se desarrollan desde el Estado de Chile tienen que ir en pos de las y los ciudadanos. Y, en ese sentido, nosotros vamos a trabajar con toda la responsabilidad que significa el cargo, hasta el 11 de marzo del año 2026”.



Las autoridades coincidieron en destacar que la jornada electoral fue un nuevo ejemplo de fortaleza democrática, solidez institucional y compromiso cívico por parte de la ciudadanía de Magallanes y de la Antártica Chilena.





