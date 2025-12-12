Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

"SEGURIDAD PÚBLICA MÁS CERCA DE TI":  PLAZA CIUDADANA ACERCA SERVICIOS PÚBLICOS A NUEVO BARRIO DE PUERTO WILLIAMS

​Esta actividad, organizada por la Delegación Antártica Chilena, permitió que instituciones pertinentes concurrieran al sector del conjunto habitacional "Soberanía en el fin del mundo", compuesto por 23 viviendas entregadas en mayo pasado, con el fin de difundir información relevante en torno a seguridad y emergencias.

conafwilliamsplaza
Por primera vez desde que se entregaron las 23 viviendas Serviu a familias de Puerto Williams en mayo pasado, se realizó una actividad de "Gobierno en Terreno" organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena. 

Mediante una plaza ciudadana, denominada "Seguridad pública más cerca de ti", diversos organismos afines estuvieron presentes en el barrio del conjunto habitacional "Soberanía en el fin del mundo", con el objetivo de resolver dudas, orientar, difundir información relevante y dar a conocer canales de comunicación ante emergencias. 

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, agradeció la voluntad de las distintas instituciones y la participación ciudadana frente a esta instancia. "En esta oportunidad tuvimos la necesidad de acercarnos a las primeras 23 viviendas entregadas dentro del Plan de Emergencia Habitacional. Quisimos descentralizar los lugares donde habitualmente ejecutamos estas actividades, donde generalmente siempre estamos en plazas, barrio comercial o hacemos puerta a puerta. Esta vez elegimos estar con nuestros vecinos de 'Soberanía en el fin del mundo', quienes recibieron sus viviendas hace un par de meses atrás. Es lo que quisimos desplegar para que sea una actividad en conjunto, que puedan venir con toda la familia, conocer a todas las instituciones y voluntarios que estamos presentes", manifestó. 

Específicamente, durante esta plaza ciudadana, además de la mencionada Delegación, estuvo presente personal de la IV Comisaría de Carabineros, Policía Marítima dependiente de la Armada de Chile, Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat", Conaf y Municipalidad de Cabo de Hornos. Cada una de estas instituciones se estableció con su respectivo stand en calle Vía 3, frente a las nuevas viviendas, donde expusieron elementos de seguridad, folletería, entre otros aspectos.  

Una de las vecinas que asistió a esta actividad, Leticia Triviño, valoró que los servicios públicos se acercaran a este nuevo barrio. En la instancia logró profundizar respecto al sobrecalentamiento de caños y las instrucciones para evitar una emergencia mayor ante estas circunstancias. "Esta actividad me parece súper bien. Es algo novedoso que ellos se acerquen a nosotros, porque uno de repente no se acerca a estas actividades que se hacen, que al fin y al cabo nos benefician mucho", comentó. 

En el lugar también hubo una actividad de pintacaritas para niñas y niños. Justamente, fue uno de los motivos para que Benjamín Castro asistiera junto a su familia, y posteriormente recorriera los diferentes stands. A pesar de que no reside en la nueva vecindad, evaluó positivamente esta actividad, ya que "acerca a la Delegación y a las diferentes instituciones a estos barrios nuevos donde las familias ya están con sus viviendas. Esperemos que se pueda ir descentralizando y teniendo esta instancia en diferentes puntos de la ciudad".


pampa guanaco (2)

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO CUMPLE COMPROMISO DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC CON ESTUDIANTE DE PAMPA GUANACO

mejorasinsuco

SLEP MAGALLANES CONCLUYE MEJORAS EN COCINA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO POR MÁS DE 29 MILLONES DE PESOS

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

comunidadesenapmagallanes

ENAP DESTACA AVANCES COMUNITARIOS, ENERGÉTICOS Y SOCIALES EN MAGALLANES DURANTE ESTE 2025

LN 8

ESTE VIERNES ES EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DE EDELMAG Y LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS