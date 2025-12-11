EN PUERTO WILLIAMS REFUERZAN COORDINACIONES PARA UNA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025 SEGURA

Con el propósito de reforzar un proceso seguro en la Segunda Vuelta Presidencial 2025, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, encabezó una reunión de coordinación con organismos que estarán a cargo de las labores respectivas en Puerto Williams.

Específicamente, funcionarias y funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Armada de Chile, Carabineros, Junta Electoral de Cabo de Hornos y Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, sostuvieron este encuentro que busca resguardar que el nuevo proceso eleccionario de este domingo 14 de diciembre se lleve a cabo de buena manera.

La delegada Calisto recordó que, al igual que las elecciones de noviembre pasado, en esta oportunidad será con voto obligatorio. Las personas que no acudan a sufragar sin haberse excusado como corresponde, arriesgan una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM. "Igualmente, quienes fueron designados vocales de mesa en la última elección, deben cumplir nuevamente este rol. De no desempeñarse, incurrirán en una multa que fluctúa entre 2 y 8 UTM, por lo que llamamos encarecidamente a concurrir al lugar en los días y horas citadas por Servel".

En toda la Provincia Antártica Chilena, habrá dos locales de votación disponibles: uno en la circunscripción electoral de Cabo de Hornos, y otro en Antártica. El primero, con un padrón electoral de mil 682 personas, será en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, mientras que el segundo, con un padrón de 195 votantes, se realizará en el gimnasio de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en Villa Las Estrellas.

"La población de la Provincia Antártica Chilena acostumbra a ejercer su derecho a voto de manera ordenada y responsable. Es por ello que llamamos a la comunidad a continuar con este comportamiento. Los organismos competentes estaremos a cargo de velar para que este proceso se desarrolle en óptimas condiciones", manifestó la delegada Calisto.

Como en procesos eleccionarios anteriores, se habilitarán servicios de transporte gratuito para habitantes de zonas alejadas de la provincia, proporcionados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En el caso terrestre, habrá traslados ida y vuelta desde Puerto Navarino y Caleta Eugenia hasta Puerto Williams, mientras que en el marítimo, se movilizará a personas residentes de Puerto Toro, Kanasaka y Bahía Douglas.

En caso de que la persona no pueda votar, deberá esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección. En ese momento, se podrá presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones: encontrarse fuera del país el 16 de noviembre; certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad; estar a más de 200 kilómetros del local de votación (en este caso, el día de la elección se debe dejar una constancia en Carabineros, y guardar el comprobante); desempeñar funciones encomendadas por la Ley Electoral el día de las elecciones; contar con una calificación o certificación de discapacidad, o estar afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local. Para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones. Se debe llevar un lápiz de pasta azul para marcar el voto en la papeleta, en caso de no poseer, las mesas tendrán disponibles. Para más información, las autoridades invitaron a ingresar a www.chilevotainformado.cl

