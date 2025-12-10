THE BRITISH SCHOOL INVITA A LA COMUNIDAD AL ESTRENO DE SU MUSICAL CINDERELLA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE

​Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Miss Paula Fernández, directora del musical Cinderella del The British School; Diego Peña, asistente de producción; y Eva Jacob, encargada de teatro, conversaron sobre el inicio del proceso de venta de entradas para esta nueva puesta en escena preparada por la comunidad escolar.

El equipo adelantó detalles del trabajo que se ha desarrollado durante meses para dar vida a este musical, destacando que se trata de un proyecto que reúne a estudiantes, docentes y familias en un esfuerzo conjunto que busca llevar al público un espectáculo lleno de dedicación artística.

La comunidad escolar extendió la invitación al público para ser parte del evento señalando que el montaje es "un maravilloso musical preparado por nuestra comunidad escolar, lleno de magia, talento y trabajo en equipo”.

La venta de entradas está disponible en la tienda del colegio ubicada en Waldo Seguel #454, con un valor de $7.000 por ticket.

El musical Cinderella se suma a la tradición artística del The British School, que cada año desarrolla propuestas escénicas que buscan fortalecer la expresión cultural y el sentido comunitario dentro de la región.





