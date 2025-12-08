GRAN CONVOCATORIA MARCÓ EL CIERRE DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES 2025

La Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Cultural llevaron a cabo el Cierre de los Talleres Artístico-Culturales del segundo semestre 2025, instancia que reunió el trabajo de más de 500 participantes que formaron parte de los talleres desarrollados en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro".

Durante ambas jornadas, los asistentes recorrieron las exposiciones instaladas en el hall central, subsuelo y segundo piso, correspondientes a los talleres de fotografía, bisutería, cerámica, retablos, cosplay, bordado, entre otros.

Sobre los talleres, que se desarrollaron entre abril y diciembre, el alcalde de la comuna señaló que "son muy diversos: desde cosplay, mosaico encuadernaciones, fotografía, música con instrumentos o canto. Por ejemplo, cuántas veces uno ve que amigos cantan en karaoke, pero aquí pueden cantar. Aquí no es que estemos buscando cantantes profesionales, sino que puedan tener también un hobby, que es lo que buscamos", dijo Radonich. Además, recordó que los talleres volverán en abril de 2026, ampliando temáticas según el interés de los vecinos.

Camila Cárcamo, encargada del taller de cosplay, valoró el compromiso de los alumnos. "Trabajamos desde la confección de trajes hasta la creación de accesorios, pelucas y armaduras. Tuvimos 20 alumnos constantes, varios con cuatro años participando. Cada uno avanza a su ritmo en proyectos que combinan diseño y creatividad", explicó.

Asimismo, Javiera Alvarado, participante de los talleres de cerámica y mosaico, agradeció la oportunidad de aprender en un espacio comunitario. "Es una iniciativa muy buena; compartimos el taller con mi mamá y fue un espacio muy familiar. Aprendimos técnicas variadas y se agradece que estos talleres sean gratuitos y abiertos durante todo el año", comentó.





​

