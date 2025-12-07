Punta Arenas,
7 de diciembre de 2025

SEGUNDA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA CONVOCÓ A PRODUCTORES Y VECINOS EN LA ESCUELA ARGENTINA

La próxima feria será el 20 de diciembre. ​

FG 2

Nuevamente, los visitantes se inclinaron por los productos 100% regionales, orgánicos y frescos que llenaron los stands de los productores de inicio a fin.

Este sábado 6 de diciembre, entre las 09:00 y las 13:00 horas, se realizó la segunda Feria Gourmet de la temporada 2025–2026 en el patio interior de la Escuela Argentina. La actividad reunió a 25 micro y pequeños emprendedores horticultores y productores locales, quienes ofrecieron productos frescos, sin químicos y elaborados íntegramente en la región.

La feria, que forma parte de la novena temporada de este espacio de comercialización local, contó además con la presencia de un stand de la Tarjeta Punta Arenas y con el tradicional sorteo de dos eco-canastas gourmet para los visitantes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la calidad de los productos y la buena respuesta del público. "Son fechas con buena producción, producto de calidad, 100% nuestro, sin químicos, comercio justo. Estamos muy contentos, mucha gente está viniendo y desde ya los invitamos para la próxima feria, el 20 de diciembre, en este mismo lugar", señaló. Adelantó, además, que la contingencia electoral obligó a ajustar el calendario e informó que las ferias continuarán "de manera más sistemática" en enero, febrero, marzo y abril.

Por su parte, la directora de Fomento Productivo del municipio, Elizabeth Mansilla, valoró la diversidad de la oferta disponible. "Podemos encontrar productos agrícolas como lechugas, papas y rabanitos, y también productos elaborados como kuchen de frutilla y de ruibarbo, hechos con productos regionales", destacó.

Una de las visitantes de la feria fue Patricia Águila, quien cada sábado se organiza con su vecina Lidia para ir juntas a la Feria Gourmet. "Me parece súper, porque son productos regionales; la gente de acá tiene la oportunidad de vender sus productos y no es lo mismo un producto natural de acá que uno del norte. Son más frescos", afirmó.

La Feria Gourmet retomará sus actividades el 20 de diciembre, para continuar el 10 de enero, 21 de febrero, 14 y 28 de marzo, y cerrar la temporada con las fechas del 11 y 25 de abril.


FG 4

CERCA DE MIL 500 PERSONAS PARTICIPARON EN LA PRIMERA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ DESPLIEGUE ANTE AMAGO DE INCENDIO DE BARCAZA EN PUERTO NATALES

SEGUNDA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA CONVOCÓ A PRODUCTORES Y VECINOS EN LA ESCUELA ARGENTINA

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEGUNDA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA CONVOCÓ A PRODUCTORES Y VECINOS EN LA ESCUELA ARGENTINA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA 2025

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA

