ESTE VIERNES ES EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DE EDELMAG Y LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

​Punta Arenas se alista para disfrutar una noche llena de magia y espectáculo este viernes 12 de diciembre, como ya es tradición, se realizará el encendido del árbol de Navidad, organizado por EDELMAG junto a la Municipalidad de Punta Arenas. Será una estructura de 12 metros de altura que iluminará una de las principales aristas de la ciudad.



Esta actividad, que ya tiene más de 20 años, tendrá lugar en el bandejón central de la Av. Bulnes, entre las calles Mardones y El Ovejero, y promete ofrecer un momento especial para todas las familias magallánicas.



“Hemos estado trabajando durante largo tiempo en el árbol y este año la iluminación será completamente distinta a lo que se conocía. Estamos incorporando 36 mil luces led que iluminaran el árbol de Navidad y habrá varias sorpresas durante la jornada” destacó Miguel Castillo, Gerente General de EDELMAG.



En la misma línea, el alcalde Claudio Radonich, comentó que “vienen sorpresas muy potentes para esta actividad que es una tradición y un punto de encuentro para miles de familias. Esperamos que se acerquen a este punto emblemático de la comuna donde esperamos a más de cuatro mil personas este viernes”.

​

La jornada comenzará a las 19:00 horas con la actuación de coros de establecimientos educacionales. Luego, a las 19:45, será el turno de los artistas Axel Cárcamo, Inspiración Dance, Dominga y la banda de la V División de Ejercito. Para continuar, a las 20:30, los elencos municipales: Coro de Voces Blancas, Orquesta Latinoamericana y el Coro del Teatro Municipal serán los protagonistas de este bloque. El evento seguirá a las 21:30 con la presentación de la Banda Fantasías, quienes animarán al público con música en vivo, en la previa del esperado encendido del árbol, programado para las 22:30. Tras ello, la Banda Sensation se encargará de cerrar el espectáculo.



EDELMAG y la Municipalidad de Punta Arenas extienden la invitación a toda la comunidad de Magallanes a participar de esta celebración pensada para disfrutar en familia el inicio de la Navidad.





