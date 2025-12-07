Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de diciembre de 2025

CONSUMO DE ALCOHOL ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO EN 30 AÑOS Y MARIHUANA EN ADOLESCENTES LLEGA A MÍNIMO HISTÓRICO

SENDA presentó los principales resultados del 16° Estudio Nacional de Drogas en Población General. ​

DSC01935

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Natalia Riffo, presentaron los resultados del 16° Estudio Nacional de Drogas en Población General (ENPG 2024), en una actividad con vecinos de la villa Laura Rosa Méndez de La Pintana.

El informe, que monitorea el consumo de alcohol y otras drogas, reveló que la proporción de personas que declaran haber consumido alcohol en el último mes disminuyó a 34,6% (39,2% en 2022), el registro más bajo desde el inicio del estudio en 1994.

La cifra consolida una caída de 14 puntos porcentuales en los últimos diez años (48,9% en 2014), con descensos estadísticamente significativos en los grupos de 26 a 34 años (50,1% a 42,5%) y 45 a 64 años (37,0% a 31,7%), que presentan los niveles más altos de uso. Pese a esta disminución, el 47,2% de quienes consumieron alcohol reportó un episodio de embriaguez en el último mes, lo que refleja que los patrones de uso siguen siendo de riesgo en la población que utiliza esta sustancia.

Durante la presentación, el ministro Elizalde señaló que “tenemos mejores cifras que las que teníamos antes, se ha generado mayor conciencia. Ha habido un avance significativo entre este año y dos años atrás, y es el nivel más bajo de consumo de alcohol de la década. Y tenemos que seguir trabajando, porque a veces, respecto del alcohol, como es una droga legal, no tenemos conciencia del enorme daño que puede generar”.

“Cuando en Chile hablamos de drogas, tendemos a reducir el tema a uno de carácter policial, que por cierto es un desafío en materia de seguridad. Pero a muchos se les olvida que hay un componente vinculado a la salud: cómo disminuimos la demanda que existe de consumo de drogas, que termina destruyendo la vida de las personas, la vida de las familias y deteriorando significativamente la vida de nuestros barrios. Por eso, el trabajo que hace SENDA es fundamental”, agregó el jefe de gabinete.

Por su parte, la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo, aseguró que “estos datos no solo muestran avances importantes en políticas preventivas, sino también cambios importantes en los patrones de consumo. Estos avances son fruto de una política de drogas de largo plazo. Esto es importante, porque las políticas de drogas son de Estado, por la complejidad del fenómeno”.

“El gran desafío sigue siendo avanzar en reducir los patrones de uso intenso. Los datos muestran que casi la mitad de quienes consumen alcohol reporta episodios de embriaguez”, agregó la directora.

Marihuana

La proporción de personas que declaró haber utilizado marihuana en el último mes se mantuvo estable en 10,1% (10,9% en 2022), pero dentro de una tendencia a la baja desde el peak de 2016 (14,5%). Esto representa una caída acumulada cercana al 30% en ocho años.

El dato más relevante corresponde a adolescentes de 12 a 18 años, donde la prevalencia disminuyó significativamente de 6,7% a 2,4%, el nivel más bajo de toda la serie.

Los resultados están en sintonía con la percepción de riesgo asociado al uso de marihuana, que aumenta por segundo estudio consecutivo y alcanza 44,0% (41,8% en 2022), el mayor nivel en diez años.

Cocaína y pasta base

El estudio muestra que el consumo de cocaína y pasta base se mantiene estables, sin variaciones relevantes respecto de estudio anterior:

·        Cocaína: 0,8% (0,9% en 2022).

·        Pasta base: 0,3% (0,3% en 2022)

Otras sustancias

El estudio también incluye un conjunto de otras sustancias, entre ellas, estimulantes sin receta, tranquilizantes sin receta, y drogas sintéticas.

De este grupo, el uso de analgésicos sin receta médica en el último año mostró una caída significativa, mientras que las declaraciones de consumo de tranquilizantes sin receta médica se mantuvieron estables aunque con una tendencia al alza, en línea con otros estudios de SENDA.

·        Analgésicos sin receta: 1,0% (1,5% en 2022)

·        Tranquilizantes sin receta: 2,2% (1,8% en 2022)

·        Drogas sintéticas (éxtasis, tusi, fentanilo y otras sustancias): 0,9% (1,2% en 2022).

Oferta de drogas ilícitas

El porcentaje de personas que declara haber recibido una oferta de drogas ilícitas en el último año presenta descensos significativos en todas las sustancias evaluadas:

·        Marihuana: 16,3% (20,1% en 2022)

·        Cocaína: 4,0% (4,8% en 2022)

·        Pasta base: 2,2% (1,6% en 2022)

Cuadro de texto: FICHA TÉCNICA 16° ESTUDIO NACIONAL DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL• Estudio que se realiza cada dos años desde 1994.• Muestreo probabilístico y en tres etapas.• Muestra representativa de nivel nacional y regional.• n = 18.668 personas entre 12–65 años, que representan a 11.396.772 habitantes de 109 comunas.• Tipo de encuesta: entrevista cara a cara.• Trabajo de campo: Ipsos.• Procesamiento de datos: Observatorio Chileno de Drogas.




RESUMEN PRINCIPALES RESULTADOS
16° ESTUDIO NACIONAL DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL

•      El consumo de alcohol en el último mes cae a 34,6%, el nivel más bajo desde que comenzó la medición. El uso de esta sustancia consolida una caída de 14 puntos porcentuales en la última década.

•      El consumo de marihuana llega a su mínimo histórico en el tramo de 12 a 18 años: la prevalencia baja a 2,4%, la cifra más baja registrada en toda la serie para este grupo. A nivel general, el consumo se mantiene estable en 10,1%, pero acumula una caída cercana al 30% desde 2016.

•      La proporción de personas que considera riesgoso el uso de marihuana sube a 44,0%, alcanzando su nivel más alto en una década.

•      El uso de cocaína en el último año se mantiene en 0,8% y el de pasta base en 0,3%, sin variaciones relevantes en esta medición.

•      La oferta de drogas ilícitas disminuye en todas las sustancias medidas, retornado a niveles similares a los observados en pandemia. La oferta de marihuana cae de 20,1% a 16,3%; la de cocaína, de 4,8% a 4,0%; y la de pasta base, de 2,2% a 1,6%.


Prevalencias de consumo de tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y pasta base, 2014-2024.

Droga

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Tabaco (diario)

22,7%

21,2%

19,6%

19,5%

17,7%

16,5%

Alcohol (mes)

48,9%

46,0%

43,3%

44,3%

39,2%

34,6%*

Marihuana (año)

11,3%

14,5%

12,7%

11,4%

10,9%

10,1%

Cocaína (año)

1,4%

1,1%

1,0%

0,5%

0,9%

0,8%

Pasta Base (año)

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

* Variación estadísticamente significativa respecto a estudio anterior.


jpg

DISMINUYE CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE JÓVENES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MAGALLANES, PERO SE MANTIENE ESTABLE EL USO DE MARIHUANA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ DESPLIEGUE ANTE AMAGO DE INCENDIO DE BARCAZA EN PUERTO NATALES

Leer Más

Barcaza “Don Sebastián.


Barcaza “Don Sebastián.


Personal de Policía Marítima verificando daños en la barcaaza
nuestrospodcast
FOTO 2

CON CIENTOS DE PERSONAS PORVENIR ENCENDIÓ SU ÁRBOL DE NAVIDAD E INAUGURÓ PASEO DE LUCES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
DSC01935

CONSUMO DE ALCOHOL ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO EN 30 AÑOS Y MARIHUANA EN ADOLESCENTES LLEGA A MÍNIMO HISTÓRICO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
borocwiliiams

[COLUMNA DE OPINIÓN] UNA GIRA PRESIDENCIAL POR LA DESCENTRALIZACIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
camaraslagunablanca

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA INAUGURA 19 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250