8 de diciembre de 2025

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto. ​

operativo (3)

Un íntegro operativo de fiscalización se desarrolló en Bahía Azul, encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, junto a equipos de la Policía Marítima, Aduana, Servicio Agrícola y Ganadero, Municipalidad de Primavera y Seremi de Seguridad Pública.

Durante el despliegue, la autoridad provincial destacó la importancia de estos controles para resguardar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir delitos en un punto estratégico de la provincia.

“Estamos aquí en Bahía Azul realizando una fiscalización con todos los servicios correspondientes. La intención es ver que todo se esté cumpliendo de acuerdo con nuestras normas, ver que no se esté realizando ningún ilícito y no se esté transportando sustancias indebidas. Queremos recordarle a la ciudadanía que la seguridad es un tema de todos y que se trabaja en forma conjunta”, indicó el delegado.

El delegado además resaltó los avances institucionales que dan respaldo a este trabajo coordinado: “Nuestro país ha tenido un acuerdo general, un acuerdo político, para constituir un Ministerio de Seguridad que permitirá que todos nuestros servicios operen de forma articulada. Por eso, cuando tengan que hacer una denuncia, cuando vean un ilícito, recurran siempre a las instituciones formales. Nunca se olviden de ocupar el *4242 y hacer una denuncia como corresponde”, añadió.

La alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, que también participó del operativo, destacó que estas acciones responden a acuerdos adoptados en instancias de coordinación intercomunal: “El proceso de fiscalización surge de las reuniones del Consejo Intercomunal de Seguridad Pública Primavera–Timaukel, en la cual hemos relevado la importancia de hacer estos procesos en este lugar tan estratégico en Tierra del Fuego, siempre bajo la coordinación de la Seremi de Seguridad Pública”, señaló la jefa comunal.

Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades locales y regionales con la seguridad pública en zonas clave de conectividad dentro de la isla, promoviendo el trabajo conjunto y preventivo.


OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


FAMILIAS DE PUERTO EDÉN DISFRUTARON DE LOS ESPECTÁCULOS DE LA MINGA AUSTRAL III

CAMPAÑA DEL JUGUETE
OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

