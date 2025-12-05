PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025 RAMÓN DÍAZ ETEROVIC DICTARÁ CHARLA EN EL ESPACIO COMUNITARIO "LA IDEA"

Este viernes 5 de diciembre la Universidad de Magallanes recibirá al escritor magallánico Ramón Díaz Eterovic, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2025. El autor participará en una nueva sesión de la Cátedra UNESCO, donde ofrecerá la charla titulada "Chile: Crimen, Poder y Verdad".

Para el escritor y director de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, Óscar Barrientos Bradasic, se trata de una oportunidad excepcional para reencontrarse con una figura clave de la literatura chilena contemporánea.

"Contar con la presencia de Ramón Díaz Eterovic significa un aserto, una mirada significativa, un regreso al origen. A través de una extensa saga ha revelado un paradigma estremecedor: la novela policial es la nueva novela social. Nos encontramos ante un autor que ha conmovido a lectores dentro y fuera de nuestras fronteras, y cuya obra viaja generosamente por múltiples idiomas. Para la Cátedra UNESCO es un honor recibir a tan relevante invitado en la Universidad de Magallanes y celebrar, como comunidad dedicada al saber y las artes, la obtención del más alto galardón literario del país", destacó el académico.

Por su parte, Ramón Díaz Eterovic agradeció la invitación de la Universidad de Magallanes para dialogar con estudiantes, docentes y la comunidad puntarenense sobre su trayectoria, sus motivaciones y el oficio literario que ha desarrollado durante más de cuatro décadas, labor que lo hizo merecedor del Premio Nacional.

"Pese a los años y las distancias, siempre me he sentido parte de la literatura magallánica y de un territorio cuyas historias forman parte de varias de mis obras, como el libro de cuentos Chumango; las novelas Correr tras el viento, La cola del diablo y Nunca enamores a un forastero; la novela infantil El misterio de la cueva del milodón; y el poemario Pasajero de la ausencia. Estoy muy feliz de volver por unos días a Punta Arenas y recorrer los espacios que marcaron mi infancia y adolescencia; lugares que siempre llevo conmigo y guardo en la memoria", expresó el escritor.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad magallánica. Se realizará a las 17.30 horas en el Espacio Comunitario "La Idea" (Mejicana 252, Punta Arenas).

