¿RECIBES ASIGNACIÓN FAMILIAR? ES UN REQUISITO CLAVE PARA ACCEDER AL APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2026

​El Instituto de Previsión Social (IPS) hace un llamado a todas las personas trabajadoras que reciben Asignación Familiar para que revisen y actualicen sus cargas familiares antes de diciembre de 2025. Este es uno de los requisitos para recibir el Aporte Familiar Permanente 2026 (ex Bono Marzo).



¿Qué hacer si no estás recibiendo Asignación Familiar?



Si no estás recibiendo este beneficio por tus hijos u otras personas que dependen de ti, y por tu remuneración tienes derecho, debes realizar el trámite para acreditar tus cargas familiares en la institución que te corresponda: Caja de Compensación, IPS u otra. Si tus cargas se administran a través del IPS, puedes hacer el trámite en línea en www.chileatiende.cl.



“Sabemos lo importante que es el Aporte Familiar Permanente para las familias de nuestro país. Por eso, invitamos a las personas a revisar su liquidación de sueldo y verificar que, si te corresponde, esté incluido el pago de la Asignación Familiar por las cargas acreditadas. Ese es el requisito fundamental para acceder al beneficio el próximo año”, indicó el director regional (s) del IPS, José Pérez Núñez.



¿Cómo y dónde acredito mis cargas familiares?



Si tienes derecho, para acreditar una carga familiar se debe presentar la cédula de identidad y los documentos que regularmente se requieren, como contrato de trabajo, Certificado de AFP en el caso de trabajadores dependientes, entre otros. Una vez realizado este trámite, si la persona cumple los requisitos comenzará a recibir la Asignación Familiar por cada una de sus cargas.



Las cargas se acreditan ante la entidad que las administra para las y los trabajadores de la respectiva empresa. Dicha institución corresponde, habitualmente, a una Caja de Compensación, y en algunos casos al IPS u otras. En caso de dudas, la persona puede consultar con su empleador cuál es el organismo que administra sus cargas familiares.



Si las cargas las administra el IPS, el trámite se puede hacer en www.chileatiende.cl, siguiendo estos pasos:



1.Ingresar a www.chileatiende.cl y buscar “Asignación Familiar”.

2.Seleccionar la ficha y escoger la opción “Agregar o extinguir carga”.

3.Se abrirá una nueva pantalla que solicitará ingresar RUN y ClaveÚnica.

4.Revisar sus datos y seleccionar “Agregar una carga”.



¿Qué es la Asignación Familiar y Maternal?



La Asignación Familiar es un aporte económico que entrega el Estado por cada carga familiar acreditada -persona que depende del trabajador o la trabajadora (dependientes, independientes), o de pensionados-, siempre que los ingresos mensuales no superen $1.412.957 (al primer semestre 2025).



Se pueden acreditar hijos e hijas menores de edad y estudiantes de entre 18 y 24 años con Certificado de Alumno Regular. Si el régimen de estudios es semestral, debe presentar el certificado del segundo semestre 2025. También cónyuges, nietos o padres, entre otras personas, de acuerdo con las condiciones que señala la ley.



La Asignación Maternal entrega el mismo beneficio durante el embarazo, ya sea a la trabajadora o al trabajador cuya cónyuge esté embarazada.



Aporte Familiar Permanente, ex Bono Marzo



El Aporte Familiar Permanente es un beneficio económico que entrega el Estado para las familias de menores ingresos que cumplen determinados requisitos, este año su monto fue de $64.574 por carga familiar o familia, y su objetivo es contribuir a solventar los gastos habituales que enfrentan las personas durante esos meses. Se paga entre febrero y marzo de cada año a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal, Subsidio Familiar y a las familias que pertenecen a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.



A la fecha y a nivel nacional, más de 1 millón 871 mil familias han recibido el pago del Aporte Familiar Permanente 2025. De ellas, más de 12 mil familias corresponden a la Región de Magallanes.



Para información y consultas, están disponibles las redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram, www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl y el Call Center 600 440 0040.





