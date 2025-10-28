Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

¡TU OPINIÓN NOS IMPORTA! ÚLTIMA SEMANA PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA CIUDADANA IPS

​Durante octubre está disponible la consulta que permitirá indagar el conocimiento de la ciudadanía sobre la red ChileAtiende del IPS y cómo se vincula con la gestión pública. La encuesta es breve y se puede responder en www.ips.gob.cl o visitando cualquiera de las 202 sucursales ChileAtiende, en todo el país.

​¿Cuánto conocen las personas -usuarias del Instituto de Previsión Social (IPS) y ciudadanía en general- sobre las diferentes instancias de participación ciudadana que existen en la gestión pública? ¿Qué saben de la red ChileAtiende? Estas son las materias que busca abordar la Consulta Ciudadana IPS 2025, con el objetivo de poder establecer un parámetro, a partir de los datos de la consulta del año anterior y, así, fortalecer las posibles conclusiones.

El proceso de la Consulta Ciudadana está disponible para la ciudadanía entre el 1 y 30 de octubre de 2025. Una vez concluida y analizadas las respuestas, se publicará un informe con los resultados, dentro de los 30 días hábiles siguientes al cierre de la encuesta en la plataforma.

“Para el Instituto de Previsión Social es importante conocer la opinión de las personas que interactúan con nuestra red de atención en todo el país y la ciudadanía en general, por lo que les invitamos a responder nuestra Consulta Ciudadana ingresando a www.ips.gob.cl o visitando una de nuestras sucursales ChileAtiende”, afirmó el director (S) del IPS en la Región de Magallanes, José Juvenal Pérez Nuñez.

¿Cómo participar en esta versión?

Todos los interesados podrán responder la Consulta Ciudadana por estas vías:

Digital: ingresando al sitio www.ips.gob.cl, sección “Más destacados”.
Presencial: contestando la encuesta que se puede solicitar en sucursales ChileAtiende, a lo largo del país.

La Consulta Ciudadana es uno de los mecanismos que promueve la participación de las personas en la gestión pública, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.500 y el Instructivo Presidencial N° 7 de agosto 2022.

DESDE SU ENTRADA EN VIGENCIA: 36 PERSONAS MAYORES HAN RECIBIDO SU PGU TRAS POSTULAR EN OFICINA DE CHILEATIENDE DE PUERTO WILLIAMS

BUSCAN REFORZAR LA SOBERANÍA NACIONAL CON PRESENCIA DE LA ARMADA AL SUR DE ISLA TIERRA DEL FUEGO

VEINTE ESTUDIANTES EN MAGALLANES FUERON BENEFICIADOS CON BECAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA JUNJI

¡TU OPINIÓN NOS IMPORTA! ÚLTIMA SEMANA PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA CIUDADANA IPS

EL TERMINAL MARÍTIMO PATAGONIA SUR RECIBE AL MODERNO CRUCERO MS FRIDTJOF NANSEN EN PUERTO NATALES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EL TEMA DE LOS DEBATES ES ABORDADO EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

