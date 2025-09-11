PORVENIR FUE SEDE DE LA “JORNADA DE LAS PENSIONES”: CIUDADANÍA SE INFORMA DE MANERA CERCANA SOBRE EL AUMENTO DE LA PGU Y LA NUEVA REFORMA PREVISIONAL

​Con la participación de personas mayores, vecinos y vecinas de la comuna, se llevó a cabo la “Jornada de las Pensiones”, una instancia de diálogo ciudadano centrada en los avances de la Nueva Ley de Pensiones y el reciente aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), medida histórica impulsada por el Gobierno que beneficiará a miles de personas a lo largo de todo el país.



La actividad fue encabezada por el Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, junto a la Secretaría Ministerial Regional de Trabajo y Previsión Social, a través de su equipo provincial del IPS, quienes se dieron cita para explicar los alcances de la reforma y resolver dudas de la comunidad.



En su intervención, el Delegado Campos indicó “Con esta charla hemos explicado cómo funciona nuestro nuevo sistema de pensiones, les hemos contado lo que es el seguro social, lo que es el compromiso intergeneracional, entre aquellos que hoy día ganan más y que pueden aportar a quienes ganan menos, el aporte del empleador haciéndose cargo de quienes han entregado su vida a empresas o industrias y también sobre todo el aumento de la PGU, que beneficia a partir de septiembre a nuestras personas mayores, fue una jornada explicativa, pero también de consulta, donde cada una de las personas que asistieron puede consultar su caso en particular con funcionarios y funcionarias del IPS, la Delegación y la Municipalidad de Porvenir”.



Posteriormente, Daniana Alarcón, representante del IPS en la provincia, realizó una presentación detallada sobre los beneficios concretos del aumento de la PGU y los principales cambios que contempla la reforma previsional. La exposición abordó cómo estas medidas impactarán positivamente en las pensiones actuales y futuras, especialmente en las mujeres y las zonas extremas como la región de Magallanes.



“Ha sido una jornada muy buena, así estamos informadas de todo, porque a veces nos explican, pero nos encuentran volando bajo… pero acá nos dieron todo muy bien detallado y ojalá que se vuelva a repetir”, señaló Ester Caucaman, persona mayor que asistió a la charla.



Al cierre del acto central, se habilitó un espacio de atención personalizada para que los asistentes pudieran resolver sus dudas previsionales, conocer si cumplen con los requisitos para acceder a la PGU, la fecha en que sus pensiones aumentarán y recibir orientación sobre sus trámites.



