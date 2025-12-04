Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

MÁS DE 23 MIL PENSIONADOS Y PENSIONADAS COMENZARON A RECIBIR EL TRADICIONAL AGUINALDO DE NAVIDAD

​En la región, serán un total de 23.070 las y los favorecidos con este beneficio, lo que representa una inversión de casi 700 millones de pesos. En tanto, a nivel nacional, serán más de 2 millones 870 mil los beneficiarios/as.

aguinaldonavidad

​ Esta mañana, las autoridades de la cartera de Trabajo y Previsión Social de Magallanes realizaron el anuncio del inicio del pago del tradicional Aguinaldo de Navidad a más de 23 mil pensionadas y pensionados de la región, un beneficio que es de carácter automático y cuyo pago comenzó el pasado 1 de diciembre.

 
Así lo indicó la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, quien especificó que “en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS), estamos informando a toda la comunidad magallánica que, a partir de este lunes, dio comienzo el pago del Aguinaldo de Navidad para las y los pensionados de la región, que, en Magallanes, superarán lo 23 mil beneficiados con este pago”.

 
Dentro de ese grupo, más del 80% reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Aporte Previsional Solidario de Vejez.

 
Para este año, el monto del Aguinaldo de Navidad es de $29.055 por persona pensionada. En algunos casos específicos, cuando tienen cargas familiares acreditadas al 30 de noviembre, al monto del aguinaldo se sumarán $16.415 por cada una de esas cargas.

 
Sobre esto, el director regional (s) del IPS Magallanes, José Pérez Núñez, explicó que “es importante señalar que este aguinaldo lo van a recibir las y los pensionados del Instituto de Previsión Social. Esto incluye a quienes reciben PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, beneficiarios de leyes reparatorias, también aquellos que reciben subsidio de discapacidad mental, física o sensorial severa. También lo van a recibir los pensionados de Dipreca, Capredena, también los pensionados del sistema de AFP que tengan la PGU o una pensión con garantía estatal”.

 
“Es muy importante recordar a la comunidad que no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que este es un beneficio que se paga de manera automática junto a la pensión del mes de diciembre”, añadió el director.

 
Tal como indica el director, es muy importante enfatizar que este beneficio se paga directamente, sin necesidad de solicitudes. Por lo tanto, las autoridades hicieron un llamado a la precaución y no caer en eventuales intentos de fraude de sitios web no oficiales u otras formas de contacto que inviten a postular a este pago.

 
La entrega del Aguinaldo de Navidad involucra recursos por 700 millones de pesos, que destina el Estado para apoyar a este grupo de la población en esta época del año en la región de Magallanes.

 
Compromiso con las personas mayores

 
El Aguinaldo es un aporte adicional que otorga el Estado a nuestras pensionadas y pensionados en diciembre. Próximamente, durante enero de 2026, se comenzarán a entregar los primeros beneficios del Nuevo Seguro Social que contempla la Reforma de Pensiones para quienes cumplan con los requisitos

 
A propósito de esto, la seremi comentó que “es importante destacar que el aguinaldo se suma a los distintos beneficios que nuestro gobierno ha querido implementar en materia de apoyos para los pensionados y pensionadas de nuestro país, como son los beneficios que van a iniciarse como parte de la reforma previsional a partir del mes de enero de 2026”.

 
Entre ellos, la autoridad se refiere al Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida para las mujeres. Con estas iniciativas esperamos contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de jubilados y jubiladas de nuestro país, quienes por muchos años esperaban una mejora en sus pensiones.

 
Para más información sobre el Aguinaldo de Navidad, se puede consultar en www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram o llamar al Call Center 600 440 0040.


