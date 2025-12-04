SEREMI DE HACIENDA Y SEREMI DE LAS CULTURAS VISITAN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL LEÓN HUMBERTO SEGUEL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

​En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los seremis de Hacienda, Álvaro Vargas, y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Almonacid, realizaron una visita al Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel en Punta Arenas, reafirmando el compromiso del Gobierno con una sociedad más inclusiva, accesible y consciente de la diversidad funcional.

Las autoridades fueron recibidas por la directora del establecimiento, Nancy Dittmar, junto a más de 50 jóvenes, quienes compartieron sus experiencias formativas y el aporte que el centro realiza en su desarrollo integral. En una jornada marcada por el reconocimiento y la visibilización de la discapacidad, los estudiantes expresaron su entusiasmo por la visita y por la invitación a la función especial de la película 31 Minutos, que se realizará este viernes 5 de diciembre a las 17:00 horas en el CIJUM.

El seremi de Hacienda, Álvaro Vargas, destacó los avances impulsados por el Gobierno en materia de inclusión laboral y participación social: “Este Día Internacional de las Personas con Discapacidad nos recuerda que la inclusión debe ser un eje permanente del desarrollo. Como Gobierno hemos dado pasos concretos, como la nueva ley de inclusión laboral, que fortalece la empleabilidad, reconoce capacidades y contribuye a un desarrollo realmente inclusivo. Espacios como este centro demuestran que cuando el Estado invierte y acompaña, abrimos oportunidades reales para que todas y todos puedan desarrollarse plenamente.”

Por su parte, el seremi de las Culturas, Luis Almonacid, subrayó el rol de la cultura como un espacio decisivo para la participación y la visibilización de las personas con discapacidad: “La cultura es un derecho y un espacio para todas las personas. En este día, reafirmamos nuestro compromiso de asegurar que las personas con discapacidad accedan, participen y se expresen en igualdad de condiciones. Visibilizar sus historias y capacidades es clave para construir una sociedad más justa. La función de este viernes es parte de ese esfuerzo: abrir espacios culturales donde nadie quede fuera.

