“TODO LO QUE ESTO PODRÍA SIGNIFICAR PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN”: DIPUTADO BIANCHI JUSTIFICA URGENCIA DE FINANCIAMIENTO PORTUARIO PARA MAGALLANES EN LEY DE PRESUPUESTO 2026

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó una extensa agenda legislativa y regional, marcada por el debate del Presupuesto 2026 y las recientes acciones fiscalizadoras que impulsa desde el Congreso.

En materia presupuestaria, Bianchi explicó la relevancia de reponer en la Cámara de Diputados la glosa número 3, luego de que en el Senado fuera rechazada por 1 voto. La disposición permitía que los Gobiernos Regionales pudieran financiar a empresas públicas, lo que —según señaló— es clave para el desarrollo portuario en Magallanes. “Votación que se perdió en el Senado por 1 voto la glosa número 3 que en definitiva permitía que los GORES pudieran financiar a las empresas públicas, aquí en Magallanes con la EPA y se perdió en el Senado con 1 voto pero lo repusimos en la Cámara de Diputados en coordinación con el gobernador Jorge Flies quien lidera y empuja esta iniciativa así como espero también el Consejo Regional”.

El parlamentario destacó la importancia geopolítica de fortalecer la infraestructura portuaria, especialmente frente al escenario antártico. “A la región entera geopolíticamente hablando debiera interesarle la estrategia de desarrollo de lo portuario entendiendo de que hoy día nosotros en materia de lo portuario antártico nos lleva una clara ventaja Argentina y esto impide el desarrollo de todo lo que tiene que ver la actividad portuaria antártica no solo abastecimiento sino servicios, muchos, los que podría entregar la región de Magallanes”.

En esa línea, insistió en la necesidad de que la región deje atrás su condición actual: “Dejar de tener atracaderos que es lo que tenemos hoy día y no puertos y tener puertos que entreguen todos los servicios tanto a la industria del H2V, había compras de grúas, de recintos para más de 1000 personas, todo lo que esto podría significar esto para el desarrollo de la región, para los ingresos”.

El diputado también cuestionó las votaciones de algunos parlamentarios durante la revisión inicial del presupuesto: “¿Cómo se puede votar en contra de tu propio territorio, en contra del desarrollo del territorio que uno representa?”, expresó, apuntando a legisladores de la UDI y Republicanos.

En paralelo, Bianchi confirmó que presentó un requerimiento a Contraloría por presuntas irregularidades en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP). La acción busca que se investigue la licitación ID 1233613-64-LE24, correspondiente al “Servicio de Reclutamiento de Personal”, en la que participaron 11 empresas y donde Taylor Servicios no fue adjudicada. Según indicó, existen múltiples denuncias relacionadas con el proceso. “Estas personas fueron cesadas de sus funciones porque sus contratos terminaban ahora en diciembre, lo que yo hice fue recoger mucha de estas denuncias y también es una oportunidad para el director del SLEP aclare estas dudas”.

Además, el parlamentario informó que solicitó la creación de una comisión investigadora por la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, insistiendo en la necesidad de esclarecer responsabilidades y asegurar que no se repitan hechos de esta magnitud.

