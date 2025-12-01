Punta Arenas,
1 de diciembre de 2025

PERSONAL CUMPLE LA MISIÓN Y RESTAURA LAS OPERACIONES DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

​El contingente institucional, conformado por exploradores, enfermeros, mecánicos y conductores, arribó al lugar tras meses de preparación física, técnica y psicológica.

estacionpolar

​Doce integrantes de la Institución se encuentran desplegados en el Glaciar Unión con el objetivo de reactivar la Estación Polar Científica Conjunta (EPCGU), punto donde se desarrollan investigaciones en la Antártica profunda. Ocho de ellos conformaron la avanzada que se encargó de desenterrar los módulos habitacionales y técnicos, despejar vías, restablecer los sistemas de telecomunicaciones y reactivar la maquinaria que permanece bajo capas de nieve acumulada durante el invierno polar. Estas labores permiten asegurar la pista de aterrizaje, condición indispensable para que arribe el resto del contingente y los especialistas que operarán en esta temporada estival.

Superada esta fase inicial, la Unidad de Exploración Terrestre Antártica (UETA) asumirá la seguridad operacional y, junto al resto de la dotación, realizará sondeos de grietas y definirá rutas destinadas a apoyar directamente las misiones científicas que se han definido con antelación. Este trabajo ayudará a delimitar las áreas donde se desarrollarán los estudios especializados durante la campaña.  

El Comandante de la Estación Polar 2025, Teniente Coronel Francisco López C., explicó que “la apertura inicial toma cerca de cinco días antes de que ingrese el grueso del personal científico y logístico”. Por su parte, el Comandante de la UETA, Mayor Elías Figueroa R., detalló el complejo proceso técnico que permite reactivar la base: “Los elementos permanecen alrededor de 6 metros bajo la nieve y el hielo. Nuestros equipos deben desenterrar los módulos, recuperar los vehículos, instalar el Puesto de Mando y las carpas de habitabilidad para dejar todo listo en el campamento”. Además, agregó que la logística inversa también tiene una importancia relevante, producto que no se puede dejar ningún residuo en la estación.  

El contingente institucional, conformado por exploradores, enfermeros, mecánicos y conductores, arribó al lugar tras meses de preparación física, técnica y psicológica. Estas capacitaciones buscan preparar al personal ante un entorno donde la visibilidad, la temperatura y la estabilidad del terreno pueden cambiar en minutos.  

Además de la reactivación de la base, se contempla la instalación de nuevas estaciones meteorológicas en el Monte Vinson, así como también, proyectos de fotogrametría, medición de radiación solar, estudios geodésicos y la revisión de puntos de investigación en Patriot Hills, donde el Ejército mantuvo una base hasta 2013. Estas actividades se alinean con el reciente acuerdo estratégico entre el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el INACH, destinado a potenciar los estudios glaciológicos y la cartografía científica en la Antártica.  

La misión actual, que se extenderá cerca de un mes, dependiendo de las condiciones imperantes, permitirá reforzar la cooperación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y la comunidad científica, consolidando la presencia de Chile en uno de los territorios más remotos del planeta.

​Cabe destacar que la Estación Polar Científica Conjunta “Glaciar Unión” se ubica en el Círculo Polar Antártico, en las coordenadas 79° 46’ S y 83° 19’ O, a 1.129 kilómetros del Polo Sur. Su operación requiere una cadena logística de alta complejidad, marcada por el aislamiento extremo y la dependencia de ventanas climáticas para transporte aéreo, abastecimiento y despliegue de equipos.






SHOA PUBLICA PRIMERA CARTA NÁUTICA ELECTRÓNICA S-101 DE LA ANTÁRTICA A NIVEL MUNDIAL

​Comisión Evaluadora y entidad licitante actuaron conforme a las bases y la normativa aplicable. Oferta de actora fue correctamente declarada inadmisible. La actora presentó un Anexo N°5 con porcentajes variables de incentivo por ventas, lo cual era inconsistente con el formato establecido en las bases de licitación. Rechaza impugnación y valida actuación municipal en proceso de adjudicación

​Comisión Evaluadora y entidad licitante actuaron conforme a las bases y la normativa aplicable. Oferta de actora fue correctamente declarada inadmisible. La actora presentó un Anexo N°5 con porcentajes variables de incentivo por ventas, lo cual era inconsistente con el formato establecido en las bases de licitación. Rechaza impugnación y valida actuación municipal en proceso de adjudicación

PERSONAL CUMPLE LA MISIÓN Y RESTAURA LAS OPERACIONES DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPALDA LICITACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PUNTA ARENAS

AUSTRO CHILE Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABORDAN PREOCUPANTE CAÍDA DEL TURISMO EN LA CIUDAD

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA