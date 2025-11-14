Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de noviembre de 2025

INACH PARTICIPA COMO DELEGACIÓN INVITADA EN EL CONGRESO NACIONAL EXPLORA 2025 JUNTO A ESTUDIANTES DE MAGALLANES

​La delegación de INACH estuvo integrada por la periodista del Proyecto NODO Antártico Ingrid Olavarría, los estudiantes Nataly Barrales y Santiago Quezada y el docente Jonathan Gutiérrez del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas

CE2

El Instituto Antártico Chileno (INACH) fue parte de la delegación invitada al Congreso Nacional Explora 2025, participando junto a un equipo de la Feria Antártica Escolar (FAE) 2024, como representantes de Magallanes. El encuentro —que conmemora los 30 años de fomento a la cultura científica— reunió a estudiantes y docentes de todo el país en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) entre el 28 y el 30 de octubre.

La delegación de INACH estuvo integrada por la periodista del Proyecto NODO Antártico Ingrid Olavarría, los estudiantes Nataly Barrales y Santiago Quezada y el docente Jonathan Gutiérrez del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas, quienes expusieron el proyecto "Bioprotección sostenible: uso de bacterias endémicas para la prevención de la corrosión en infraestructuras metálicas", investigación que les valió ser parte de los 15 equipos seleccionados de la FAE 2024. La delegación magallánica estuvo compuesta, además, por dos grupos de establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales, junto a sus profesores. 

Durante tres jornadas los estudiantes presentaron sus investigaciones, compartieron con sus pares y vivieron una experiencia de aprendizaje y socialización a nivel nacional. El profesor Jonathan Gutiérrez destacó "la disposición para facilitar el intercambio entre establecimientos y la visualización de proyectos con identidad territorial vinculados a la Antártica, como nuestro trabajo presentado en la FAE. Estamos agradecidos del INACH por la invitación y al programa Explora por promover un ambiente de aprendizaje. Esta experiencia nos motiva a seguir investigando y compartiendo ciencia escolar de calidad, con impacto para nuestra comunidad educativa, Punta Arenas y la Región de Magallanes", señala el docente.

Nataly Barrales y Santiago Quezada resaltaron haberse sentido como embajadores de la FAE durante este encuentro. "Fue muy emocionante ver que cuando hablamos de la FAE, había gente que se veía muy interesada en participar. Estar en este congreso me sirvió para darme cuenta de que en la juventud hay mucho entusiasmo por hacer investigación científica. Ojalá existan nuevas oportunidades para conocer aún más proyectos y dar a conocer el nuestro, que presentamos en la FAE", señaló Nataly. En esa línea, Santiago agregó que "representar a INACH en el Congreso Explora hizo que me sintiera muy orgulloso de haber sido uno de los seleccionados FAE y más aún hablar de esta e invitar a esas nuevas mentes brillantes a ser parte del concurso, fue muy enriquecedor".

Como parte de la programación por los 30 años de Explora, el Congreso incluyó la exposición interactiva "30 años de Explora" y la presentación de "COPUCHAT", una plataforma colaborativa que ayudará al desarrollo de una IA latinoamericana, además de otras instancias que ampliaron la experiencia formativa y el intercambio con pares y especialistas.

 

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).


Estudiantes de Puerto Natales en su visita a instalaciones de Laredo (9)

EL MUNDO ACADÉMICO SE EMPAPA DE LA HISTORIA DE ENAP Y SU PROYECCIÓN EN NUEVAS ENERGÍAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PRESENTA INNOVADOR PROYECTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y FRONTERIZA DE MAGALLANES: EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA ABIS

Leer Más

​El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.

​El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.

gobernadorflies
nuestrospodcast
CE2

INACH PARTICIPA COMO DELEGACIÓN INVITADA EN EL CONGRESO NACIONAL EXPLORA 2025 JUNTO A ESTUDIANTES DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite
publicite aqui
publicite
publicite
patinaje

ESCUELA DE PATINAJE TRAVELLING SKATE AUSTRAL HIZO UN BALANCE POSITIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL OPEN INTERNACIONAL DE PUERTO NATALES

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
2_CHAÑARCILLO VISTA PONIENTE_ORIENTE

MINVU CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA EL DISEÑO DE CALLE CHAÑARCILLO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-11-12 at 18

"SENDEROS DEL NAZARENO" LLEVÓ LA ESENCIA DEL FOLCLORE CHILOTE AL PROGRAMA CHILOÉ: MÚSICA, MAGIA Y TRADICIONES